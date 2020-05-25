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Вагончик с ульями для пчел загорелся в Солигорском районе.
25.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 мая 2020 10:36 2703
Вагончик с ульями для пчел загорелся в Солигорском районе.
Стало известно, что в одной из деревень Солигорского района загорелся вагончик с ульями для пчел.
Мало кто задумывается, что каждый пункт правил, которые регламентируют поведение граждан в быту и на производстве, прописан самой жизнью. За ними стоят трагедии, которые произошли с реальными людьми. Многие на личном опыте убедились, до чего может довести игнорирование правил собственной безопасности.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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5 мая 2020 10:36 2703 Вагончик с ульями для пчел загорелся в Солигорском...
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