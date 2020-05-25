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Вагончик с ульями для пчел загорелся в Солигорском районе.

25.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 мая 2020 10:36 2703

Вагончик с ульями для пчел загорелся в Солигорском районе.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: 112.by

Стало известно, что в одной из деревень Солигорского района загорелся вагончик с ульями для пчел.

Вагончик с ульями для пчел загорелся в Солигорском районе.

Мало кто задумывается, что каждый пункт правил, которые регламентируют поведение граждан в быту и на производстве, прописан самой жизнью. За ними стоят трагедии, которые произошли с реальными людьми. Многие на личном опыте убедились, до чего может довести игнорирование правил собственной безопасности.

Так, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким, запрещено жечь костры около строений. Особое внимание стоит обращать на это в сухую и ветреную погоду. Нарушение вышеуказанных правил часто приводит к пожарам.

Так и произошло в деревне Застаринье Солигорского района. Мужчина хотел сжечь прошлогодние листья и разжег костер. Это произошло на участке около вагончика, в котором были ульи для пчел. От искр, которые разнесло порывами ветра, вагончик загорелся. За считанные секунды полностью выгорело строение и 25 ульев. Человеческих жертв нет.

Сотрудники МЧС еще раз напоминают, что необходимо быть осторожными с огнем.

Вагончик с ульями для пчел загорелся в Солигорском районе.
Вагончик с ульями для пчел загорелся в Солигорском районе.
Вагончик с ульями для пчел загорелся в Солигорском районе.

Источник: AGRONEWS.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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5 мая 2020 10:36 2703 Вагончик с ульями для пчел загорелся в Солигорском...
 
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