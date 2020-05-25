Вагончик с ульями для пчел загорелся в Солигорском районе.

Мало кто задумывается, что каждый пункт правил, которые регламентируют поведение граждан в быту и на производстве, прописан самой жизнью. За ними стоят трагедии, которые произошли с реальными людьми. Многие на личном опыте убедились, до чего может довести игнорирование правил собственной безопасности.



Так, чтобы сохранить жизнь себе и своим близким, запрещено жечь костры около строений. Особое внимание стоит обращать на это в сухую и ветреную погоду. Нарушение вышеуказанных правил часто приводит к пожарам.



Так и произошло в деревне Застаринье Солигорского района. Мужчина хотел сжечь прошлогодние листья и разжег костер. Это произошло на участке около вагончика, в котором были ульи для пчел. От искр, которые разнесло порывами ветра, вагончик загорелся. За считанные секунды полностью выгорело строение и 25 ульев. Человеческих жертв нет.



Сотрудники МЧС еще раз напоминают, что необходимо быть осторожными с огнем.

