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Медик в защитном костюме помог утятам перейти дорогу. Смотрите, как это было

25.05.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Миссия по спасению в Молодечно. В социальных сетях появился видеоролик, где медик в защитном костюме помог утке с ее выводком перейти оживленную проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Медик в защитном костюме помог утятам перейти дорогу. Смотрите, как это было

Медик в защитном костюме помог утятам перейти дорогу. Смотрите, как это было

Медик в защитном костюме помог утятам перейти дорогу. Смотрите, как это было

Мужчина оставался на дороге до тех пор, пока последний утенок не влез на бордюр и не присоединился к своей семье.

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Новости Беларуси. Миссия по спасению в Молодечно. В социальных сетях появился видеоролик, где медик в защитном костюме помог утке с ее выводком перейти оживленную...
 
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