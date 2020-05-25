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Медик в защитном костюме помог утятам перейти дорогу. Смотрите, как это было
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Миссия по спасению в Молодечно. В социальных сетях появился видеоролик, где медик в защитном костюме помог утке с ее выводком перейти оживленную проезжую часть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мужчина оставался на дороге до тех пор, пока последний утенок не влез на бордюр и не присоединился к своей семье.
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Новости Беларуси. Миссия по спасению в Молодечно. В социальных сетях появился видеоролик, где медик в защитном костюме помог утке с ее выводком перейти оживленную...
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