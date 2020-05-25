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Помните, что «Трайпл» Чижа признал себя банкротом? Теперь в суд на бизнесмена подала жена

25.05.2020 17:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы уже рассказывали, что группа «Трайпл» (66,5% акций принадлежит беларускому бизнесмену Юрию Чижу) объявила себя «экономически несостоятельной» и направила в Экономический суд Минска заявление на банкротство. Теперь выяснилось, что в суд на Чижа подала его жена Светлана. Об этом узнал TUT.by.

Иск о разделе имущества подан в суд Ногинска (Московская область России), дело должны рассмотреть в июне. Почему в Ногинск? Как раз там, утверждает истец, живет Чиж.

Вся история вращается вокруг четырех акций ЗАО «Торговый дом «БелАЗ» (4% уставного капитала) номинальной стоимостью 30 тысяч российских рублей каждая. В заявлении написано, что акции находились в совместной собственности супругов, но в ноябре 2018 года Юрий Чиж их продал – по номиналу, то есть за 120 тысяч российских рублей. Покупатель – ОАО «БелАЗ». Истец уверяет, что эта сделка прошла без ведома и согласия Светланы: о том, что случилось, она узнала лишь в феврале 2020 года.

В заявлении также говорится, что цену сделки занизили почти в сто раз. С учетом стоимости чистых активов ЗАО «ТД БелАЗ», пакет Чижа стоил 124 миллиона российских рублей.

Империя, построенная Чижом, рушится. У «Трайпла» 99,3 миллиона рублей долгов по кредитам и еще 97,8 миллиона рублей по договорам поручительства. Также «Трайпл» задолжал персоналу 246,3 тысячи рублей и бюджету 175 тысяч рублей.

Обложка: belgazeta.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы уже рассказывали, что группа «Трайпл» (66,5% акций принадлежит беларускому бизнесмену Юрию Чижу) объявила себя «экономически несостоятельной» и направила в...
 
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