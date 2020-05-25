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Испания с 1 июля отменяет карантин для иностранных туристов

25.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Испания с 1 июля отменяет карантин для иностранных туристов

Правительство Испании 25 мая на межведомственном совещании по активизации туризма в летние месяцы приняло решение отменить карантин для иностранцев с 1 июля, сообщает газета El Economista.

Это решение подтвердила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя. В своих социальных сетях она поприветствовала иностранных туристов, подчеркнув, что границы постепенно будут открываться. По ее словам, туристам будет гарантировано безопасное пребывание на территории королевства.

Ранее министр туризма Испании Рейес Марото заявила, что страна планирует начать принимать иностранных граждан уже в июле. «Иностранные туристы могут планировать свой летний отпуск с учетом того, чтобы приехать в Испанию в июле», — заявила она в интервью радиостанции Onda Cero.

Испания — вторая по посещаемости страна в мире, сюда приезжают в среднем около 80 млн человек в год, сообщает Reuters. На туризм приходится более 12% валового внутреннего продукта страны, на эту сферу также приходится значительная доля рабочих мест, поэтому летний сезон имеет решающее значение для смягчения надвигающейся рецессии. Работники индустрии гостеприимства неоднократно высказывали опасения, что туристический сезон не состоится, если в страну не приедет достаточное число иностранцев.

Испания закрыла границы для иностранных граждан в марте, чтобы справиться с пандемией COVID-19. Как сообщалось, с 15 мая все прибывающие в страну из-за рубежа должны находиться на карантине в течение 14 дней.

С 25 мая Испания перешла к новому этапу ослабления ограничительных мер. Жителям страны разрешили встречаться с друзьями и родными, которые проживают в одной провинции. В ряде регионов открылись пляжи и бассейны, возобновлена деятельность торговых центров, театров, кинотеатров, спортзалов с ограничениями на одновременное пребывание посетителей. Ранее Министерство здравоохранения Испании утвердило правила посещения публичных пляжей в период распространения COVID-19. Число посетителей должно быть ограничено для соблюдения социальной дистанции в 2 м.

По последним данным, в Испании подтверждено 282 тыс. случаев COVID-19, более 28 тыс. человек с момента вспышки скончались. Общее число зараженныхв мире превысило 5,5 млн, свыше 347 тыс. человек умерли. На первом месте в мире по числу зараженных находятся США, на втором — Бразилия, на третьем — Россия.

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Правительство Испании 25 мая на межведомственном совещании по активизации туризма в летние месяцы приняло решение отменить карантин для иностранцев с 1 июля,...
 
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