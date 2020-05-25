ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Магнитное поле Земли ослабевает – ученые

25.05.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Магнитное поле Земли ослабевает – ученые

Магнитное поле Земли ослабевает. К такому выводу пришли специалисты Европейского космического агентства (ESA) в ходе недавнего исследования, сообщает Daily Mail.

Известно, что магнитное поле очень важно для жизни на нашей планете, поскольку оно защищает нас от космического излучения и различных частиц, испускаемых Солнцем.

Однако, по словам ученых, между Африкой и Южной Америкой выявлен большой регион с пониженной магнитной интенсивностью (так называемая Южно-атлантическая аномалия). Эта аномалия довольно быстро развивается. Исследователи предполагают, что это признак того, что Земля движется к смене полюсов (на планете их два – северный и южный, и они меняются местами, в последний раз это происходило 780 тысяч лет назад).

Как сообщила группа ученых Европейского космического агентства (ESA), новые сведения, полученные спутниками, показали, что за последние пять лет Южно-атлантическая аномалия, вероятно, раскололась на две части. Причем интенсивность одного из участков ослабла до минимального уровня.

Отмечается, что аномалия негативно влияет на спутники, приводя к техническим неисправностям.

«Задача сейчас состоит в том, чтобы понять процессы в ядре Земли, которые ведут к этим изменениям», – приводит издание слова ученых.

В ESA отметили при этом, что это пока не повод для беспокойства, а падение интенсивности в Южной Атлантике, происходящее сейчас, находится в пределах нормальных уровней колебаний.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магнитное поле Земли ослабевает. К такому выводу пришли специалисты Европейского космического агентства (ESA) в ходе недавнего исследования, сообщает Daily Mail....
 
Новости дня
Новости разные
 
Следственный комитет прекратил уголовное дело ЗАО «ПАТИО»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика