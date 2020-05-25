Магнитное поле Земли ослабевает – ученые

Источник материала: ОНТ

Магнитное поле Земли ослабевает. К такому выводу пришли специалисты Европейского космического агентства (ESA) в ходе недавнего исследования, сообщает Daily Mail.

Известно, что магнитное поле очень важно для жизни на нашей планете, поскольку оно защищает нас от космического излучения и различных частиц, испускаемых Солнцем.

Однако, по словам ученых, между Африкой и Южной Америкой выявлен большой регион с пониженной магнитной интенсивностью (так называемая Южно-атлантическая аномалия). Эта аномалия довольно быстро развивается. Исследователи предполагают, что это признак того, что Земля движется к смене полюсов (на планете их два – северный и южный, и они меняются местами, в последний раз это происходило 780 тысяч лет назад).

Как сообщила группа ученых Европейского космического агентства (ESA), новые сведения, полученные спутниками, показали, что за последние пять лет Южно-атлантическая аномалия, вероятно, раскололась на две части. Причем интенсивность одного из участков ослабла до минимального уровня.

Отмечается, что аномалия негативно влияет на спутники, приводя к техническим неисправностям.

«Задача сейчас состоит в том, чтобы понять процессы в ядре Земли, которые ведут к этим изменениям», – приводит издание слова ученых.

В ESA отметили при этом, что это пока не повод для беспокойства, а падение интенсивности в Южной Атлантике, происходящее сейчас, находится в пределах нормальных уровней колебаний.

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