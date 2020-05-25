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Россиянин переехал в Минск и прозрел: Я перестал смотреть на Беларусь как на придаток России

25.05.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мало что так оскорбляет беларуса, как русский турист, который приезжает в Минск как на собственную дачу.

Этот воображаемый дачный кооператив он обычно называет «Белоруссией» и считает чем-то вроде Калининграда. Но иногда бывает наоборот – и в русской душе на беларуской земле случается кросскультурный инсайт. 

Россиянин вдруг перестает видеть в существовании Беларуси свою заслугу и репостить материалы с заголовками «кто и когда придумал белорусов». kyky делится постом Дмитрия Терехова, который приехал в Минск работать строителем, и, как он считает, преобразился в Беларуси.

Что изменилось во мне после переезда из России в Беларусь?


1. Я перестал называть Беларусь Белоруссией
На самом деле, это мелочь. Ведь, по большому счету, абсолютно не важно, как называть государство. По-русски говорят Белоруссия, по-белорусски – Беларусь. Но живя и зарабатывая деньги в этой стране, мне меньше всего хочется обижать ее коренных жителей. А поверьте мне, слово «Белоруссия» – это самое обидное для граждан этой страны.

2. Я перестал мусорить
Не скажу, что я был свиньей и разбрасывал по улицам мусор. Но некоторые вещи я мог позволить себе просто бросить на землю. Например окурки, спички, какой-то мелкий фантик, чек из магазина, фольгу от сигаретной пачки. Это, конечно, не красит меня. 

Но сейчас я обязательно найду мусорку, а если мусорки нет, то затушу окурок, сомну чек и положу его в карман. И выброшу только тогда, когда замечу урну. Надеюсь, что эта хорошая привычка сохранится у меня и после возвращения в Россию.

3. Я стал считать деньги
Цены в Беларуси выше. На некоторые товары довольно сильно задран ценник. И приходится на чем-то экономить. Самый лучший способ экономить – это считать, сколько ты тратишь. И я начал считать. Считать, сколько стоят яйца в магазине, смотреть цены на одежду, искать более оптимальные и дешевые маршруты, брать перекус в дорогу из дома, а не в кафе и так далее. На самом деле, эта привычка очень полезна.

А еще я стал брать паузу размером в сутки перед совершением дорогих покупок. Для того, что бы исключить импульсивность и поискать варианты подешевле.

4. Стал передвигаться на общественном транспорте
Не скажу, что я пересел с машины на маршрутку, но иногда действительно удобнее и дешевле поехать на автобусе или электричке, чем гнать машину. Так же я вновь начал пользоваться поездами. На самом деле, это очень удобно. Сел в плацкарт, почитал книгу, посмотрел фильм, поспал. И приехал отдохнувшим и выспавшимся в то место, в которое на машине ты бы приехал помятым и уставшим.

5. Я начал ходить на рыбалку
Я терпеть не мог рыбалку. Да и сейчас я не большой ее фанат. У меня есть всего одна удочка. Но, несмотря на это, я регулярно хожу ловить рыбу. Это связано с тем, что проживаю я в съемной квартире, в которой не надо ничего делать. А город, в котором я живу, довольно мал, и развлечений в нем не так уж и много. Вот рыбалка и стала моим новым хобби.

6. Перестал смотреть на Беларусь как на придаток России
Раньше я считал, что Беларусь на 100% зависит от России. Но пожив здесь, я вижу, что связи с Европейскими странами здесь довольно тесны. Не знаю, как в политическом смысле, но люди довольно часто ездят в Польшу, Литву, Германию и так далее. Многие работают там. У многих там родственники. И исторически у Беларуси больше связи с Литвой, чем с Россией.

7. Я захотел иметь частный дом, а не квартиру
В Беларуси очень много красивых пейзажей, а так же много домиков, которые расположены в очень живописных местах. На берегах рек, на лесной окраине, можно даже встретить дома посередине засаженного поля. И это очень круто смотрится. А живется в таких местах еще круче. По крайней мере, мне так кажется.


Вывод

Мне кажется, что Беларусь привила мне хорошие привычки и мысли. И именно отсюда мое хорошее отношение к этой стране. Хотя в ней очень много не самого лучшего и не самого приятного. Хочу пожелать нашим государствам процветания и счастья.
 
Теги: Минск
 
 
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Мало что так оскорбляет беларуса, как русский турист, который приезжает в Минск как на собственную дачу.
 
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