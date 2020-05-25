Интерактивную карту мест сбора мусора разработали в Минске

Источник материала: ОНТ

В Минске создали интерактивную карту, на которой указаны места сбора мусора. Разработчиком является Центр информационных технологий, сообщает пресс-служба Мингорисполкома в Telegram-канале «Минск. Официально».

Карта поможет жителям Минска:

- узнать расположение ближайших контейнерных площадок и мест сбора мусора;

- видеть график вывоза отходов из каждой конкретной точки;

- найти заготовительные пункты, куда можно сдать вторичные материальные ресурсы, и узнать режимы их работы.

Также планируется, что со временем карта будет содержать информацию о расценках заготовительных пунктов. Возможным станет и наблюдение за работой мусоровозов в режиме реального времени. Чтобы внедрить эту функцию, разработчики карты намерены синхронизировать ее с системами GPS, которыми оснащены эти машины. Так можно будет узнать, когда вывозили отходы.

ФОТО: Telegram-канал «Минск. Официально»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram