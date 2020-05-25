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Не более 10 гостей на торжественной регистрации брака — в Беларуси приняли допмеры против COVID-19

25.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Не более 10 гостей на торжественной регистрации брака — в Беларуси приняли допмеры против COVID-19

Дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной COVID-19, определены постановлением Совета Министров от 22 мая 2020 года №305, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, принято решение об оказании дополнительных платных услуг по регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке в присутствии не более 10 человек. Решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимает уполномоченное должностное лицо ЗАГСа.

Определено, что согласительные совещания в соответствии с регламентом Совмина проводятся с использованием технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи.

Приостановлено действие постановления Совмина от 26 февраля 2014 года №162 «Об утверждении Положения о проведении мониторинга соблюдения нотариусами законодательства о нотариате», а также ряда норм положения о порядке согласования наименований коммерческих и некоммерческих организаций (утверждено постановлением Совмина от 5 февраля 2009 года №154), положения о Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (утвержден постановлением Совмина от 23 февраля 2009 года №229) в части личного представления документов для получения информации из регистра.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до особого решения Совета Министров.

https://www.belta.by/

 
 
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Дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной COVID-19, определены постановлением Совета Министров от 22 мая 2020 года №305,...
 
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