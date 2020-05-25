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Результат — 100%. Все участники сборной Гомельской области привезли дипломы Республиканской олимпиады по информатике
Источник материала: Mlife
Республиканская олимпиада школьников по информатике проводится ежегодно в рамках цикла предметных олимпиад при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Соревнование состоит из четырёх этапов — школьного, районного, областного и заключительного. По итогам каждого этапа группа лучших школьников отправляется на следующий этап.
Туры заключительного этапа олимпиады проводились на базе средней школы № 10 г. Пинска. В соревновании приняли участие команды из 6 областей Республики, г. Минска, лицея БГУ. Общее количество участников заключительного этапа
составило 48 человек.
Олимпиада проводилась в течение двух туров, их продолжительность составляла пять часов. Во время каждого тура участнику предлагались 4 задачи, решением которых были программы, написанные на одном из разрешенных языков программирования (С++, Pascal, Python). Программы участников отправлялись на сервер платформы Яндекс.Контест, где тестирующая система оценивала корректность работы программ участников.
По результатам туров заключительного этапа республиканской олимпиады дипломами награждены 22 участника. Успехи школьников Гомельской области:
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ
Андрей Мищенко, ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» (4 абсолютное место из 48
возможных, 715,51 балла).
ДИПЛОМЫ II СТЕПЕНИ
Егор Кучар, ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» (10 абсолютное место, 609,23
балла)
Григорий Бараболя, ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» (11 абсолютное место,
605,95 балла).
ДИПЛОМЫ III СТЕПЕНИ
Дмитрий Бураков, ГУО «Средняя школа № 8 г. Светлогорска» (15 абсолютное место,588,13 балла)
Богдан Коноплич, г. Мозырь, ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» (18 абсолютное
место, 541,28 балла).
Тренер школьников из Мозыря — педагог дополнительного образования ГУО «Клуб
юных пожарных г. Мозыря» Алексей Валентинович Борунов.
Общий итог Гомельской области: 5 дипломов (1 — I степени, 2 — II степени, 2 — III
степени).
Формулы количества дипломов у других регионов:Витебская область — 4 диплома (1-2-1)
Лицей БГУ —5 дипломов (1-1-3)
Гродненская область — 4 диплома (1-0-3)
Брестская область — 2 диплома (0-1-1)
Могилёвская область — 1 диплом (0-1-0)
г. Минск — 1 диплом (0-0-1)
Минская область — 0 дипломов (0-0-0).
Материалы олимпиады (результаты, условия, разбор задач, авторские решения):
Фотографии олимпиады:
11-классники, награждённые дипломами олимпиады, имеют право поступления в высшие учебные заведения Республики Беларусь без вступительных испытаний на специальности физического, математического и технико-технологического
профилей. Четверо воспитанников кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» получили это право в 2020 году:
Андрей Мищенко
(победитель Международной Жаутыковской олимпиады,
победитель заключительного этапа Республиканской олимпиады).
Егор Кучар (победитель Международной Жаутыковской олимпиады, победитель
заключительного этапа Республиканской олимпиады).
Григорий Бараболя
(победитель Международной Жаутыковской олимпиады,
победитель заключительного этапа Республиканской олимпиады).
Богдан Коноплич
(победитель заключительного этапа Республиканской
олимпиады).
Доброго пути вам, ребята, в студенческой жизни!
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Результат — 100%. Все участники сборной Гомельской области привезли дипломы Республиканской олимпиады по информатике
С 11 по 14 мая в Пинске для учащихся 11 классов проводился заключительный этап республиканской олимпиады по информатике. Школьники Гомельской области награждены 5...
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