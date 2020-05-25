Будет тепло, но пройдут дожди: прогноз погоды на 26 мая

Источник материала: ОНТ

Завершилось затяжное похолодание, которое продолжалось почти две недели. Но постепенное потепление уже началось сегодня. Температурный режим будет характерным для последних чисел мая, заморозки прекратятся. Облаков и дождей будет много, но уже теплые, почти летние.

Завтра, 26 мая, погоду в нашей стране будут определять малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы. Двигаясь на восток, они принесут влажные неустойчивые воздушные массы с юго-запада. Без грозовых дождей не обойдется. Не забываем зонт.

Во вторник – облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны – кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Влажность до 90%. Ночью и утром местами слабый туман, ухудшающий видимость до километра. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

К восьми утра температура воздуха составит от +10°C по западу до +12°C в восточных регионах. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня воздух хорошо прогреется – от +16°C по юго-востоку и в центральных районах до +19°C по северу. К вечеру температура существенно не изменится и составит от +12°C по юго-востоку до +16°C по западу.

Следующие дни сохранится поступление влажных и неустойчивых воздушных масс с Западной Европы. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Временами пройдут короткие грозовые дожди. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью +4°C…+10°C градусов, днем +15°C…+21°C. В пятницу и предстоящие выходные атмосферными процессами будет управлять южный малоподвижный циклон, который будет смещаться вдоль наших восточных границ и принесет более ненастную погоду. Уплотнится облачность, пройдут дожди от умеренных до сильных, прогремят грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. В ночные часы +6°C…+12°C градусов, в середине дня +13°C…+20°C.

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