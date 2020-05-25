В Минске средняя зарплата упала больше чем на 80 рублей, а в Витебской области - заметно выросла

Источник материала: Tut.by

Средняя апрельская зарплата в Беларуси упала до 1193,8 рубля. Это следует из данных Белстата. Эта сумма на 19,8 рубля меньше, чем в марте.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть средняя апрельская зарплата после вычета налогов составляла около 1027 рублей.

В прошлом месяце средние заработки сократились в Минске, а также Могилевской, Брестской и Минской областях. К примеру, в столице — на 81,1 рубля (до 1720,4 рубля). В остальных регионах средняя зарплата выросла. В Гродненской — до 1020,6 рубля (+2,2 рубля), в Витебской — до 1027,7 рубля (+38 рублей), в Гомельской — до 1051,5 рубля (+8,4 рубля).