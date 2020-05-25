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«Требуются сексапильные девушки». Тима Белорусских рассказал о фейковом кастинге в свой клип
Источник материала: Tut.by
Певец из Минска Тима Белорусских рассказал о фейковом кастинге в свой клип. Сообщение о том, что в ролик певца якобы требуются «сексапильные девушки» распространяются в соцсетях. В своих группах и профилях певец предупреждает о том, что это фейк, и задает риторический вопрос: «Вы видели хоть один мой клип с девочками в белье?».
В группах наподобие «Кастинги в Москве» и других
Тима Белорусских называет подобные сообщения фейком и задает риторический вопрос: «Вы видели хоть один мой клип с девочками в белье?».
— В последнее время все чаще вокруг нас появляются мошенники. Сейчас от моего лица и от лица нашего лейбла Kaufman начинают рассылать фейковую информацию о кастинге в якобы мой клип. Конечно же, это неправда, потому что о таких событиях я всегда пишу в своих официальных аккаунтах. Ребята, будьте внимательнее и не доверяйте непроверенным почтам и страницам в социальных сетях.
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Певец из Минска Тима Белорусских рассказал о фейковом кастинге в свой клип. Сообщение о том, что в ролик певца якобы требуются «сексапильные девушки»...
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