«Требуются сексапильные девушки». Тима Белорусских рассказал о фейковом кастинге в свой клип

Источник материала: Tut.by

Певец из Минска Тима Белорусских рассказал о фейковом кастинге в свой клип. Сообщение о том, что в ролик певца якобы требуются «сексапильные девушки» распространяются в соцсетях. В своих группах и профилях певец предупреждает о том, что это фейк, и задает риторический вопрос: «Вы видели хоть один мой клип с девочками в белье?».



Кадр из клипа. Фото: скриншот видео YouTube

В группах наподобие «Кастинги в Москве» и других появилось сообщение о том , что для съемок клипа Тимы Белорусских требуется несколько девушек. Критерии к ним разные. Например, требуется несколько девушек модельной внешности 18−25 лет (гонорар 500 рублей), сексапильная девушка 18−27 лет (гонорар — 840 рублей), высокая девушка ростом от 180 см (гонорар — 230 рублей), а также женщина 32−37 лет без морщин (гонорар — 100 рублей). Автор сообщения просит прислать фотографии на указанную почту и предупреждает, что если девушка подойдет, ей ответят.

Тима Белорусских называет подобные сообщения фейком и задает риторический вопрос: «Вы видели хоть один мой клип с девочками в белье?».

— В последнее время все чаще вокруг нас появляются мошенники. Сейчас от моего лица и от лица нашего лейбла Kaufman начинают рассылать фейковую информацию о кастинге в якобы мой клип. Конечно же, это неправда, потому что о таких событиях я всегда пишу в своих официальных аккаунтах. Ребята, будьте внимательнее и не доверяйте непроверенным почтам и страницам в социальных сетях.

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