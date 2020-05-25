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Ремонт путепровода на пересечении пр. Победителей и Орловской начнут в июле. Изменится движение транспорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обновление городских мостов и путепроводов продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На очереди – дорожная переправа на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской. Здесь на несколько месяцев ограничат движение транспорта.
Подготовительный этап реконструкции начнется уже в конце июня. Сначала организуют объезды и установят временные светофоры. А 6 июля утром изменят схему движения транспорта и приступят к непосредственному ремонту.
Процесс обновления этой конструкции проблематичен из-за большой ширины пролета и особой формы опор. Здесь требуется полная замена балок, из-за этого закроют движение как по самому путепроводу, так и под ним. Однако по Орловской смогут двигаться все виды транспорта, а по проспекту Победителей движение через развязку организуют для общественного и специального транспорта, личные автомобили перенаправят в объезд. Ремонт будет вестись круглосуточно, чтобы успеть к ноябрю.
Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
А вот открытие путепровода на пересечении улицы Жуковского и Аэродромной станет подарком минчанам ко Дню Независимости. Ремонт моста на финальной стадии.
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Ремонт путепровода на пересечении пр. Победителей и Орловской начнут в июле. Изменится движение транспорта
Новости Беларуси. Обновление городских мостов и путепроводов продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На очереди – дорожная переправа...
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