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Ремонт путепровода на пересечении пр. Победителей и Орловской начнут в июле. Изменится движение транспорта

25.05.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обновление городских мостов и путепроводов продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На очереди – дорожная переправа на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской. Здесь на несколько месяцев ограничат движение транспорта.

Ремонт путепровода на пересечении пр. Победителей и Орловской начнут в июле. Изменится движение транспорта

Подготовительный этап реконструкции начнется уже в конце июня. Сначала организуют объезды и установят временные светофоры. А 6 июля утром изменят схему движения транспорта и приступят к непосредственному ремонту.

Ремонт путепровода на пересечении пр. Победителей и Орловской начнут в июле. Изменится движение транспорта

Процесс обновления этой конструкции проблематичен из-за большой ширины пролета и особой формы опор. Здесь требуется полная замена балок, из-за этого закроют движение как по самому путепроводу, так и под ним. Однако по Орловской смогут двигаться все виды транспорта, а по проспекту Победителей движение через развязку организуют для общественного и специального транспорта, личные автомобили перенаправят в объезд. Ремонт будет вестись круглосуточно, чтобы успеть к ноябрю.

Ремонт путепровода на пересечении пр. Победителей и Орловской начнут в июле. Изменится движение транспорта

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Реконструкция будет выполнена, полностью замена пролетного строения, верхних частей опор, усиление самих опор, переустройство верхних частей опор. И в целом сама конструкция путепровода останется очень схожей с тем, что и было, единственное, что будет, конечно же, усиление под современные нагрузки. Будут использоваться балки производства завода, расположенного в городе Фаниполе. Они уже отработанные, которые мы применяем при ремонте всех схожих конструкций железобетонных путепроводов, которые последние три года ремонтируем по городу Минску.

Ремонт путепровода на пересечении пр. Победителей и Орловской начнут в июле. Изменится движение транспорта

А вот открытие путепровода на пересечении улицы Жуковского и Аэродромной станет подарком минчанам ко Дню Независимости. Ремонт моста на финальной стадии.

Люди в материале: Александр Ярошик

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Обновление городских мостов и путепроводов продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На очереди – дорожная переправа...
 
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