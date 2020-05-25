|
МВД: в каких случаях документы действительны даже по истечении срока
Источник материала: Партизан
Справки и документы, срок действия которых истекает с 30 апреля по 31 июля 2020 г., останутся действительны еще три месяца,
Сообщает корреспондент агентства
— Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь № 172 «О продлении срока действия документов» Совет Министров утвердил перечень документов и административных процедур, — проинформировала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. — Указ продлевает действие таких важных документов, как паспорт гражданина Беларуси, вид на жительство, водительское удостоверение, и многих других. Это касается и медицинской справки о состоянии здоровья, которая необходима при осуществлении органами внутренних дел ряда процедур.
Вместе с тем Указ не препятствует гражданам и юридическим лицам по-прежнему обращаться в уполномоченные органы за осуществлением необходимых процедур и получением разрешений и справок в установленном порядке.
В сфере разрешительной системы самой распространенной и востребованной процедурой считается продление срока действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия — охотничьего, спортивного, сигнального, оружия самообороны. Подсчитано: с апреля по август примерно у 2,5 тыс. обладателей оружия срок действия такого разрешения истечет, но будет продлен на три месяца. На это же могут рассчитывать более 83 тыс. человек, у которых срок действия паспорта или вида на жительство закончится, а также 70 тыс. человек, у которых заканчивается срок действия водительских удостоверений. Граждане смогут отложить поход за получением временного разрешения на право управления транспортным средством в случае утраты или хищения водительского удостоверения, дубликата прав и др. Речь идет также о тех, кому нужно получить (обменять) паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси и др.
— В период сложной эпидемической обстановки предлагаемые меры позволят сократить количество посещений государственных организаций для оформления документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования, отложить на три месяца их финансовые расходы, — подытожила О. Чемоданова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Справки и документы, срок действия которых истекает с 30 апреля по 31 июля 2020 г., останутся действительны еще три месяца,
|
Свежие газеты
Архив (Разное)