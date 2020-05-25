МВД: в каких случаях документы действительны даже по истечении срока

«Минск-Новости» со ссылкой на МВД Республики Беларусь. К примеру, если срок действия разрешения на ношение оружия истек 22 мая, то он автоматически продлевается до 22 августа. Сообщает корреспондент агентствасо ссылкой на МВД Республики Беларусь. К примеру, если срок действия разрешения на ношение оружия истек 22 мая, то он автоматически продлевается до 22 августа.





— Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь № 172 «О продлении срока действия документов» Совет Министров утвердил перечень документов и административных процедур, — проинформировала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. — Указ продлевает действие таких важных документов, как паспорт гражданина Беларуси, вид на жительство, водительское удостоверение, и многих других. Это касается и медицинской справки о состоянии здоровья, которая необходима при осуществлении органами внутренних дел ряда процедур.





Вместе с тем Указ не препятствует гражданам и юридическим лицам по-прежнему обращаться в уполномоченные органы за осуществлением необходимых процедур и получением разрешений и справок в установленном порядке.









В сфере разрешительной системы самой распространенной и востребованной процедурой считается продление срока действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия — охотничьего, спортивного, сигнального, оружия самообороны. Подсчитано: с апреля по август примерно у 2,5 тыс. обладателей оружия срок действия такого разрешения истечет, но будет продлен на три месяца. На это же могут рассчитывать более 83 тыс. человек, у которых срок действия паспорта или вида на жительство закончится, а также 70 тыс. человек, у которых заканчивается срок действия водительских удостоверений. Граждане смогут отложить поход за получением временного разрешения на право управления транспортным средством в случае утраты или хищения водительского удостоверения, дубликата прав и др. Речь идет также о тех, кому нужно получить (обменять) паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца, специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси и др.





— В период сложной эпидемической обстановки предлагаемые меры позволят сократить количество посещений государственных организаций для оформления документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования, отложить на три месяца их финансовые расходы, — подытожила О. Чемоданова.



