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Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Крупная партия средств индивидуальной защиты 25 мая передана белорусским медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь спонсорская.
В составе груза 30 тысяч масок, 100 инфракрасных термометров и 1000 защитных очков. Его распределят между Минской областной и районной больницами, а также научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии.
Александр Центер, руководитель группы частных компаний:
У нас довольно много проектов, довольно активная деятельность происходит на территории Минской области. Это центральная больница региона – это раз. Во-вторых, сегодня эта больница трансформирована в инфекционную больницу в значительной мере. Наверное, это самое то место, где сейчас сходится всё.
Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Минского облисполкома:
Вторая составляющая – это осознание того, что мы едины в этой борьбе: и государство, и бизнес. Естественно, мы скоро победим.
Добавим, белорусский бизнес продолжает активное участие в борьбе с COVID. Помощь уже оказали десятки компаний.
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Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний
Новости Беларуси. Крупная партия средств индивидуальной защиты 25 мая передана белорусским медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь...
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