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Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

25.05.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Крупная партия средств индивидуальной защиты 25 мая передана белорусским медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь спонсорская.

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

В составе груза 30 тысяч масок, 100 инфракрасных термометров и 1000 защитных очков. Его распределят между Минской областной и районной больницами, а также научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии.

Груз доставлен из Китая по запросу одной из частных компаний.

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

Александр Центер, руководитель группы частных компаний:
Самое, наверное, важное, рискованное и ответственное происходит за этими стенами, с утра до вечера, 24 часа в сутки.

У нас довольно много проектов, довольно активная деятельность происходит на территории Минской области. Это центральная больница региона – это раз. Во-вторых, сегодня эта больница трансформирована в инфекционную больницу в значительной мере. Наверное, это самое то место, где сейчас сходится всё.

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Минского облисполкома:
Очень приятно то, что бизнес-сфера в нашей стране не осталась в стороне от решения важных проблем в эпидемию. Ценность состоит не только в том, что это материальное выражение. Это костюмы, средства защиты медперсонала. Это огромный вклад, безусловно, в организацию безопасного труда и сохранения здоровья медперсонала Минской области.

Вторая составляющая – это осознание того, что мы едины в этой борьбе: и государство, и бизнес. Естественно, мы скоро победим.

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

Маски, инфракрасные термометры, защитные очки. Белорусским медикам передали помощь от одной из частных компаний

Добавим, белорусский бизнес продолжает активное участие в борьбе с COVID. Помощь уже оказали десятки компаний.

Люди в материале: Александр Центер, Наталья Боярская

 
 
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Новости Беларуси. Крупная партия средств индивидуальной защиты 25 мая передана белорусским медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь...
 
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