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Видео с поющим Пригожиным удивило пользователей

25.05.2020 18:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Максим Фадеев выложил в Instagram видео, которое подписал так: «Кто узнал этого артиста? Я в шоке!!!» И неудивительно, ведь в ролике — молодой Иосиф Пригожин.

Причем в совершенно непривычном для себя амплуа — певца (и с не менее непривычной прической). Это удивило большинство читателей.

«Я его таким первый раз и увидела, еще и гитара была», — написала в комментариях певица Лолита.

Отметим, что несмотря на то, что большую часть карьеры Пригожин занимается продюсированием исполнителей, в 1987-1990 годах он работал тур-менеджером концертных программ и одновременно сам пел на эстраде, выпустив аудиокассету с записью своих песен. Вероятно, эта запись из того периода времени.

 
 
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Пользователи начали сравнивать Пригожина с итальянцем Адриано Челентано, солистом из группы «Ногу свело!» и почему-то Майклом Джексоном.
 
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