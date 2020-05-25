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Арина Соболенко призналась, что уже не рассчитывает начать играть в 2020 году

25.05.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В принципе, 2020 год можно уже вычеркнуть и готовиться к следующему сезону

"Отнеслась с пониманием к решению отменить все международные турниры до августа. Здоровье всех нас превыше всего сейчас. Очень удивлюсь, если мы вообще начнем играть в этом сезоне. Думаю, соревнования возобновятся только в январе. В принципе, 2020 год можно вычеркнуть и готовиться к следующему сезону", — сказала Соболенко в эфире программы "Все на Матч!" на "Матч ТВ".

Соболенко занимает 11-е место в рейтинге ВТА.


Фото из инстаграма Арины Соболенко
 
 
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В принципе, 2020 год можно уже вычеркнуть и готовиться к следующему сезону
 
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