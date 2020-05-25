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Арина Соболенко призналась, что уже не рассчитывает начать играть в 2020 году
Источник материала: Партизан
В принципе, 2020 год можно уже вычеркнуть и готовиться к следующему сезону
"Отнеслась с пониманием к решению отменить все международные турниры до августа. Здоровье всех нас превыше всего сейчас. Очень удивлюсь, если мы вообще начнем играть в этом сезоне. Думаю, соревнования возобновятся только в январе. В принципе, 2020 год можно вычеркнуть и готовиться к следующему сезону", — сказала Соболенко в эфире программы "Все на Матч!" на "Матч ТВ".
Соболенко занимает 11-е место в рейтинге ВТА.
Фото из инстаграма Арины Соболенко
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В принципе, 2020 год можно уже вычеркнуть и готовиться к следующему сезону
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