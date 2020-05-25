Дмитрий Подстрелов стал лучшим игроком 10 тура чемпионата Беларуси

Источник материала: ОНТ

Дмитрий Подстрелов – лучший игрок 10 тура чемпионата Беларуси по версии Белорусской федерации футбола.

Нападающий «Шахтера» вышел на замену в победном матче с «Белшиной» и за двадцать проведенных на поле минут оформил голевой дубль. Клуб из Солигорска в итоге победил со счетом 4:0. Всего в чемпионате в активе Подстрелова 4 гола и один пас. А лучший бомбардир турнира – Джасурбек Яхшибоев из «Энергетика» (у него – 7 мячей, одна передача).

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