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Дмитрий Подстрелов стал лучшим игроком 10 тура чемпионата Беларуси
Источник материала: ОНТ
Дмитрий Подстрелов – лучший игрок 10 тура чемпионата Беларуси по версии Белорусской федерации футбола.
Нападающий «Шахтера» вышел на замену в победном матче с «Белшиной» и за двадцать проведенных на поле минут оформил голевой дубль. Клуб из Солигорска в итоге победил со счетом 4:0. Всего в чемпионате в активе Подстрелова 4 гола и один пас. А лучший бомбардир турнира – Джасурбек Яхшибоев из «Энергетика» (у него – 7 мячей, одна передача).
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Дмитрий Подстрелов – лучший игрок 10 тура чемпионата Беларуси по версии Белорусской федерации футбола. Нападающий «Шахтера» вышел на замену в победном матче с...
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