Минута славы Юрий Лонго: «оживления трупа» в морге. «Белый маг» любил красивые трюки

sobesednik.ru поговорил с самыми близкими друзьями Юрия Лонго. Он называл себя «белым магом», ходил по воде, воскрешал и проделывал другие фокусы, демонстрируя свои «сверхспособности».поговорил с самыми близкими друзьями Юрия Лонго.

Оживление трупа

Сегодня его имя потихоньку забывается, а в 90-х лицо «белого мага» смотрело с концертных афиш от Москвы до самых до окраин. Минутой славы для Лонго стал показ по каналу ТСН в 1989-м кассеты с записью «оживления трупа» в морге Института скорой помощи им. Склифосовского.





Это видео сохранилось в интернете: Юрий Лонго делает энергичные пассы руками, и «труп» сгибает руки в локтях, бездыханное тело приподнимается, «медсестра» падает в обморок. «Оживление тупа», показанное по телевидению, всерьез обсуждали, про Лонго писали статьи, его просили повторить «чудо», которое было... постановкой.





– Юра всегда хотел взорвать информационную бомбу, – вспоминает его друг и коллега, гипнотизер Геннадий Гончаров. – Эту запись он сделал сам и передал кассету журналистам. В роли ассистентки его будущая жена Елена, «труп» – его друг актер Алексей Гайван. Эту запись показали по телевидению, время было такое – заводы закрываются, в магазинах пустые полки, надо было как-то отвлекать людей.





«Белый маг» любил красивые трюки. Например, в «Останкино» он «ходил по воде». Секрет фокуса был до безобразия прост: в бассейн под воду на 10 см от поверхности приладили лестницу, по ней и шел «колдун».









– Юра рассказывал, что, когда он разворачивался, поскользнулся и чуть не упал, – вспоминает Гончаров. – Вот был бы позор.





Телевизионщики показали в эфире сеанс магии, но не ее разоблачение. Даже если многие и не верили в то, что «маг» Лонго ходит по воде и совершает другие «чудеса», об этом все равно публика говорила, популярность фокусника росла, концертные залы были полны.









Из официантов в гипнотизеры

Лонго долго шел к славе. Обычный деревенский парень Юрий Головко (настоящее имя Лонго) из станицы Краснодарского края работал официантом в поезде Москва – Тында. Уже тогда он выделялся обаянием и быстро заводил знакомства . Юрий увлекся фокусами и даже начал выступать, но успех к нему не шел – народу были неинтересны простейшие трюки.





Юрий познакомился с Геннадием Гончаровым, который выступал с сеансами гипноза и был тогда популярнее его, тот предложил молодому человеку место ассистента гипнотизера.





– За три года с концертами мы объехали с ним полстраны, – вспоминает Гончаров. – Юра был лучшим помощником, очень внимательным, но гипноз у него не получался. Он три раза попробовал неудачно, но как артист превращал это в шутку: вроде так и надо.





В то время Юрий Головко взял себе звучный псевдоним – фамилию известного факира Дмитрия Лонго, жившего в середине XX в. Дмитрий Лонго (на сцене Димитриус ЛонГо) владел типичным арсеналом трюков своего времени: глотал шпаги, всаживая клинок в свой пищевод до самой рукоятки, откусывал зубами кусок раскаленного металла, вливал в рот расплавленное олово, ложился на доску, утыканную гвоздями, ходил босиком по горячим углям...





Юрий утверждал, что это его родственник. Заниматься гипнозом Юрию Лонго было слишком скучно, хотелось масштаба, известности, и он начал сольную карьеру.

«Тонко чувствовал женщин»

Концерты Лонго пользовались популярностью, он также занимался консультированием, помогал решать клиентам разные психологические проблемы. Много работал с женщинами, особенно по вопросам любовным и называл это любовной магией.





– Юра всегда очень хорошо относился и тонко чувствовал женщин, – рассказывает Гончаров. – Помню, мы ехали с ним на гастроли во Львов в плацкартном вагоне и одна женщина рассказала ему свою историю, как от нее ушел муж. Она говорила часов шесть, а он сидел и внимательно слушал. Как психолог он был очень талантлив и помог многим женщинам.





Ходят байки, что Лонго был бабником, у него было много поклонниц и он пользовался их расположением. Его друзья опровергают: женщины, конечно, играли в его жизни большую роль и романы случались, но не так часто, как об этом говорят, никаких сотен любовниц не было.





– Он 20 лет прожил с женой Еленой, и она гоняла этих поклонниц, иногда даже поднимала на них руку, – говорит Гончаров.

В быту был непривередлив

По слухам, Юрий Лонго был очень богат и оставил после смерти целое состояние.









– Юра хорошо зарабатывал благодаря своему предприимчивому импресарио, но никогда не был стяжателем, – говорит Гончаров. – В быту он был непривередлив: ему было все равно, какие вещи носить, что есть, на каких машинах ездить. Я познакомил его с художником Никасом Сафроновым, который стал его лучшим другом. Никас, как человек утонченный, делал Юре замечания по поводу его внешнего вида и однажды отругал его за шапку.





В Москве Лонго жил в комнате у станции метро «Сухаревская». Он обставил ее под свой статус «мага»: гроб, свечи, другая магическая атрибутика. На клиентов это оказывало впечатление. Позднее он стал владельцем двух квартир в районе Тверской улицы и дачи под Истрой.





– Обычный деревянный дом, – уточняет Гончаров.





– Юрочка был нежнейший, добрейшей души человек, трогательный, ранимый, наивный, деликатный и ненавязчивый, – говорит художник Никас Сафронов. – Он, конечно, не был никаким колдуном, он просто изучал эзотерику и психологию и помогал людям.





Наверное, найдутся люди, которые бы поспорили с этим дружеским мнением, но Юрий Лонго вряд ли кому-то мог причинить вред: он не вводил людей в массовый психоз, как Кашпировский, не обещал воскресить мертвых детей, как Гробовой, не брался лечить онкологию. Он делал шоу, сегодня его бы назвали шоуменом, артистом.

Проблемы с сердцем и ранний уход

Ранняя смерть Юрия Лонго – в 55 лет – стала поводом для народного мифотворчества. Одни в ней видели расплату за грех колдовства, другие вообще в смерть мага не верили и считали ее таким же трюком, постановкой, как и хождение по воде. Мол, магистр решил отойти от дел и сделал это красиво.





В последние годы Лонго задумывался о крещении и в итоге крестился в маленькой церкви во Владимирской области. Говорят, долго искал священника, который бы провел обряд, многие ему отказывали и советовали для начала уйти из магии и покаяться.





В действительности в смерти Лонго нет ничего загадочного: крепкий с виду 55-летний мужчина был давно болен.





– У него всегда были проблемы с сердцем, – вспоминает Никас Сафронов. – В бане он никогда не ходил в парилку, берег себя. Когда мы путешествовали в горах, высоко не поднимался, боялся за сердце.





14 февраля 2006 года Лонго перенес инфаркт и был госпитализирован в 63-ю городскую больницу, у него началось расслоение аорты. Оставаться там он не хотел и ушел домой под расписку. Спустя три дня у него случился разрыв аорты, который привел к быстрой смерти.





– Юра всегда искал чудо, – рассказывает Гончаров. – Он часто меня спрашивал: «А ты видел настоящее чудо?»





По иронии судьбы Лонго, который продавал фальшивые чудеса другим, так и не нашел своего настоящего чуда...







