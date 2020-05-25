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Пожар в квартире на Шаранговича: мужчину с отравлением госпитализировали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар в квартире на Шаранговича вспыхнул ночью с 24 на 25 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На восьмом этаже многоквартирного дома соседи почувствовали запах гари и вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели обнаружили в квартире супружескую пару. Мужчина лежал на горящей кровати, женщина находилась на кухне. Хозяин квартиры с отравлением был госпитализирован. Женщина не пострадала. По предварительной информации, пожар случился из-за того, что мужчина курил в постели.
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Новости Беларуси. Пожар в квартире на Шаранговича вспыхнул ночью с 24 на 25 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На пожаре в Борисовском районе...
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