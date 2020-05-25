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С 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!

25.05.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

С 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, в целях предупреждения ДТП с участием детей в период с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 166.9 главы 22 Правил дорожного движения Республики Беларусь в период проведения данного мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар.

За невыполнение данного требования Правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2-х базовых величин (ст.18.14 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

29 мая по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Внимание – дети!».

ОГАИ ОВД райисполкома.

 
 
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В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, в целях предупреждения ДТП с участием детей в период с
 
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