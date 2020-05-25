Грабовский рассказал, почему ушел с матча «Динамо» ради игры за команду президента

Источник материала: Tut.by

Бывший хоккеист НХЛ, а ныне тренер минского «Динамо», Михаил Грабовский рассказал в интервью MelkazeRaw о том, как покинул тренерский мостик команды во время игры с «Куньлунем», чтобы сыграть за команду президента.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Рассскажи, как это все произошло. Ты понимал, что тебе придется уезжать?

— История эта планировалась еще до старта турнира гендиректором клуба Дмитрием Басковым. Я понимал, что буду играть и в других матчах. Это было и мое желание. Кстати, и Вудкрофт знал об этом еще за месяц. Он вообще говорил, чтобы я на матч с «Куньлунем» не выходил и сосредоточился на турнире. Но мне хотелось быть рядом с командой.

— Как ты помог белорусскому хоккею, сыграв за команду президента?

— Во-первых, это честь. Не знаю, отказались бы вы. А если учесть, сколько внимания уделяет хоккею наш президент... Я понимаю, что этот турнир не только для него, но и для развития всего белорусского хоккея. Не зря же мы два чемпионата мира после этого получили.

— Отказ Грабовского и Баскова был бы плохо воспринят руководителем страны? Это предложение, от которого нельзя было отказаться?

— Сложно ответить на этот вопрос. Я так не думаю. И руководство так не думает. Можно сказать, что это надо было сделать для развития нашего хоккея.

— Твое появление на Рождественском турнире как-то поможет «Динамо» в плане лояльности со стороны президента?

— Думаю, что поможет, потому что не только нашей команде было приятно, что я приехал. Прилетела, к примеру, команда из Дубая. Было много людей, с которыми я знаком, которые были рады, что приехал НХЛовец и с ними сыграл. С американцами я пообщался, с международной федерацией пообщался. Для меня это что-то, что поможет «Динамо». Просто надо понять, что команда у нас не частная. Команда, которая ищет возможности везде. И если руководство посчитало, что это поможет, то значит я должен быть там.

Напомним, что 7 января тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский покинул команду во время матча Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем». Вскоре он вышел на лед во время Рождественского турнира в команде президента.

После 40 минут, когда Грабовский уехал, «Динамо» уступало со счетом 1:2. Игра в итоге завершилась поражением «Динамо» со счетом 1:5. Это был девятый подряд домашний проигрыш команды.

Вскоре болельщики минского «Динамо» вывесили на матче с московским «Спартаком» едкий баннер.





На огромной растяжке было написано «Раньше воевали за серДца, а теперь — за шоколадки». По словам гендиректора «Динамо» Дмитрия Баскова, после каждой игры Александр Лукашенко вручает лучшему игроку матча подписанную шоколадку, за которую все сражаются .