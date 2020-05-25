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Персидский залив белорусского масштаба. В Хойникском районе открыты новые месторождения нефти

25.05.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Число нефтяных месторождений в Беларуси достигло 79, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу два новых скопления углеводородов открыты в Хойникском районе Гомельской области: Избыньское и Северо-Омельковщинское. По предварительным подсчетам, их запасы составляют более 2,5 миллионов тонн черного золота.  

Когда здесь начнется промышленная добыча углеводородов, знает Александр Добриян.  

Персидский залив белорусского масштаба. В Хойникском районе открыты новые месторождения нефти

Такую легкую, низкосернистую нефть геологи называют белорусской классикой. Золотой стандарт нашего черного золота. Здесь оно залегает на глубине свыше 4 тысяч метров, в геологических структурах, сформированных 250 миллионов лет назад.  

Персидский залив белорусского масштаба. В Хойникском районе открыты новые месторождения нефти

Владимир Крыжановский, начальник управления РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:
На данный момент все геологические изыскания уже проведены. Определили нефтеносность, определили интервал залегания коллекторов. На данный момент один из таких сложных этапов  спуск эксплутационной колонны. Для того, чтобы эта скважина работала не один десяток лет.  
 Персидский залив белорусского масштаба. В Хойникском районе открыты новые месторождения нефти


На этот результат специалисты и ученые работали долгие пять лет. Геологоразведка, обработка данных и, наконец, полевые работы. Пазл сложился на местности.

Персидский залив белорусского масштаба. В Хойникском районе открыты новые месторождения нефти

 
Александр Добриян, корреспондент:
Это первая скважина на новом Избыньском месторождении. В режиме испытаний здесь получили приток в 150 тонн нефти в сутки. Сейчас завершается обустройство скважины и буквально через месяц она заработает в промышленном режиме. Всего в ближайшие два года здесь появится еще шесть таких же.  

Персидский залив белорусского масштаба. В Хойникском районе открыты новые месторождения нефти

 
В 10 минутах езды от Избыньского еще одно открытие – Северно-Омельковщинское месторождение. Поисковую скважину здесь пробурили почти вдвое быстрее запланированного, да и нефть пошла, как по заказу: ровно на проектной глубине.  

Персидский залив белорусского масштаба. В Хойникском районе открыты новые месторождения нефти

 
Виктор Архипенко, начальник Светлогорского управления буровых работ РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:
На этом месторождении проектная глубина скважины 2930. Мы перебурили буквально на 20 метров и получили результат, который ожидали от этой поисковой скважины. Получен в саргаевских отложениях дебит примерно в 50 тонн в сутки. Скважина перспективная, месторождение перспективное. Надеюсь, будем бурить здесь еще не одну скважину в будущем.
 Персидский залив белорусского масштаба. В Хойникском районе открыты новые месторождения нефти


Припятский прогиб – своеобразный Персидский залив белорусского масштаба. Хойникский район находится в самом центре этого нефтеносного региона. Ставка на поиск именно здесь, сделанная несколько лет назад, полностью оправдалась.  

Персидский залив белорусского масштаба. В Хойникском районе открыты новые месторождения нефти

 
Петр Повжик, заместитель генерального директора РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:
В данном случае нам повезло. В том плане, что это хорошие карбонатные отложения с прекрасными фильтрационными, емкостными свойствами. И с прекрасными свойствами нефти. В этом отношении это стандартные, хорошие, разрабатываемые отложения. С начала этого года в Хойникском районе, в Центральной структурной зоне открыли три новых нефтяных месторождения с суммарным приростом геологических запасов около 4 миллионов тонн нефти.

Персидский залив белорусского масштаба. В Хойникском районе открыты новые месторождения нефти

 
Специалистам еще только предстоит оценить потенциал новых месторождений в полной мере. В ближайшие годы здесь продолжатся активные поисково-разведочные работы.  

Люди в материале: Александр Добриян, Владимир Крыжановский, Петр Повжик, Виктор Архипенко

 
 
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Новости Беларуси. Число нефтяных месторождений в Беларуси достигло 79, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу два новых скопления углеводородов...
 
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