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В Сети появились «живые» фото Xiaomi Mi Band 5

25.05.2020 20:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В китайской соцсети Weibo появились «живые» фото, предположительно, нового фитнес-браслета компании Xiaomi — Mi Band 5.


На изображениях трекер показан в руке и на подзарядке. Ее система не поменялась. Общий дизайн-код сохранился — это все та же капсула с небольшим цветным экраном. По более ранней информации, диагональ панели составит 1,2 дюйма.

Кроме того, устройство будет дольше работать на одном зарядке, а также обзаведется датчиком, отвечающим за измерения уровня кислорода в крови. Кроме того, в международной версии Mi Band 5 также может появиться NFC-модуль, необходимым для работы системы бесконтактных платежей. А еще в трекер встроят голосового помощника Alexa.


О точной дате анонса пока не говорится. Но, скорее всего, новинку покажут в Китае в июне. До этого момента ко всем «утечкам» лучше относится с настороженностью. Предполагаемая цена — 28 долларов

Ниже — цены популярных у нас фитнес-браслетов:

 
 
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На изображениях трекер показан в руке и на подзарядке.
 
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