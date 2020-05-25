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Чертов поворот. Под Светлогорском VW вылетел в кювет и перевернулся - водителя доставали спасатели

25.05.2020 21:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорском районе автомобиль вылетел в кювет и перевернулся — водитель в больнице, сообщает паблик «Светлогорский автоканал».


ДТП произошло недалеко от деревни Еланы. Водитель Volkswagen на одном из поворотов не справился с управлением и авто вылетело в кювет, а затем перевернулось. Пассажир автомобиля самостоятельно покинула его, а вот водителя из покореженного салона доставали работники МЧС. С травмами различной степени тяжести мужчину увезли на скорой в больницу.


Примечательно, что ранее на этом участке дороги произошло смертельное ДТП. А коварный поворот местные жители называют «чертовым».

 
 
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Примечательно, что ранее на этом участке дороги произошло смертельное ДТП. А коварный поворот местные жители называют «чертовым».
 
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