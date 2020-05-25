Чертов поворот. Под Светлогорском VW вылетел в кювет и перевернулся - водителя доставали спасатели

Источник материала: Tut.by

В Светлогорском районе автомобиль вылетел в кювет и перевернулся — водитель в больнице, сообщает паблик «Светлогорский автоканал».





ДТП произошло недалеко от деревни Еланы. Водитель Volkswagen на одном из поворотов не справился с управлением и авто вылетело в кювет, а затем перевернулось. Пассажир автомобиля самостоятельно покинула его, а вот водителя из покореженного салона доставали работники МЧС. С травмами различной степени тяжести мужчину увезли на скорой в больницу.





Примечательно, что ранее на этом участке дороги произошло смертельное ДТП. А коварный поворот местные жители называют «чертовым».