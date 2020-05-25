ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Мне предложили пост премьера». Две важные новости о Бабарико и Лукашенко перед выборами

25.05.2020 21:44 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Беларуси полным ходом идет подготовка к президентским выборам, которые состоятся 9 августа. Пока кандидаты в кандидаты в президенты собирают подписи, действующий глава страны делает громкие заявления. 

Сегодня, 25 мая, Александр Лукашенко объявил, что намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Мол, это у нас традиция такая: «Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство», сказал Лукашенко. 

Этим же днем, 25 мая, кандидат в кандидаты Виктор Бабарико провел встречу с участниками своей инициативной группы. Один из них задал Виктору вопрос о том, не рассматривал ли он вариант объединения с одним из 15 других кандидатов на пост в президенты. Вот, что ответил Бабарико: 

«На этапе, когда мы еще кандидаты в кандидаты, не очень понятно, какое объединение. Объединиться для чего? Чтобы всем вместе сдавать? Я делаю призыв: сдавайте подписи за всех – вот мой посыл к объединению, что я еще могу сказать? Ко мне было предложение: «Давайте объединимся». Говорю: «Как?», – «Ну вы снимете, а мы вам дадим пост премьер-министра». Замечательное объединение». 

Мне кажется, правильнее на этом этапе идти [отдельно]. Если мы все хотим, чтобы выборы у нас прошли на альтернативной основе. Уже рассматривается вариант объединения после ста тысяч [подписей] – кого зарегистрируют. Вот здесь вполне возможная история. Я всегда готов к компромиссу, к диалогу, жизнь меня научила, что компромисс, договороспособность – это самые важные черты для человека. Поэтому я всегда открыт к любому диалогу». 

На вопрос, от кого именно поступило такое предложение, Виктор не стал отвечать, сославшись на этику: вторая сторона не давала согласие на разглашение этой информации. 

Виктор общался с людьми полтора часа. Ему задавали вопросы: есть ли в телефоне номер Румаса; Как он относится к тому, что школьникам не дают пройти аттестацию дистанционно; Что думает по поводу проблемы алкоголизма в стране и так далее. Полную версию его выступления можно посмотреть на YouTube. 

Читайте по теме: Не верит в фальсификацию выборов и новые репрессии. Самое главное из свежей пресс-конференции Бабарико

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси полным ходом идет подготовка к президентским выборам, которые состоятся 9 августа. Пока кандидаты в кандидаты в президенты собирают подписи,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чертов поворот. Под Светлогорском VW вылетел в кювет и перевернулся - водителя доставали спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика