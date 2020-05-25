«Мне предложили пост премьера». Две важные новости о Бабарико и Лукашенко перед выборами

Источник материала: KYKY

В Беларуси полным ходом идет подготовка к президентским выборам, которые состоятся 9 августа. Пока кандидаты в кандидаты в президенты собирают подписи, действующий глава страны делает громкие заявления.

Сегодня, 25 мая, Александр Лукашенко объявил , что намерен до выборов сформировать новый состав правительства. Мол, это у нас традиция такая: «Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство», сказал Лукашенко.

Этим же днем, 25 мая, кандидат в кандидаты Виктор Бабарико провел встречу с участниками своей инициативной группы. Один из них задал Виктору вопрос о том, не рассматривал ли он вариант объединения с одним из 15 других кандидатов на пост в президенты. Вот, что ответил Бабарико:

«На этапе, когда мы еще кандидаты в кандидаты, не очень понятно, какое объединение. Объединиться для чего? Чтобы всем вместе сдавать? Я делаю призыв: сдавайте подписи за всех – вот мой посыл к объединению, что я еще могу сказать? Ко мне было предложение: «Давайте объединимся». Говорю: «Как?», – «Ну вы снимете, а мы вам дадим пост премьер-министра». Замечательное объединение».

Мне кажется, правильнее на этом этапе идти [отдельно]. Если мы все хотим, чтобы выборы у нас прошли на альтернативной основе. Уже рассматривается вариант объединения после ста тысяч [подписей] – кого зарегистрируют. Вот здесь вполне возможная история. Я всегда готов к компромиссу, к диалогу, жизнь меня научила, что компромисс, договороспособность – это самые важные черты для человека. Поэтому я всегда открыт к любому диалогу».

На вопрос, от кого именно поступило такое предложение, Виктор не стал отвечать, сославшись на этику: вторая сторона не давала согласие на разглашение этой информации.

Виктор общался с людьми полтора часа. Ему задавали вопросы: есть ли в телефоне номер Румаса; Как он относится к тому, что школьникам не дают пройти аттестацию дистанционно; Что думает по поводу проблемы алкоголизма в стране и так далее. Полную версию его выступления можно посмотреть на YouTube.