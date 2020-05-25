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«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стать владельцем целого дворца – это возможно. В Гродно с аукциона продали дворцово-парковый ансамбль Четвертинских XVIII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще его называют медицинской академией. Новым владельцем стала фирма, специализирующаяся на развлекательном бизнесе, поэтому планы на достопримечательность самые смелые и интересные.
Окончательная цена – 1 миллион 690 тысяч. За роскошный лот в виде дворца в самом сердце Гродно сразились в аукционном поединке сразу четыре потенциальных покупателя. С 2016 года объект на торгах, и вот победитель – фирма, владеющая парком аттракционов. Планы у директора культурно-исторические.
Павел Ковалевич, директор парка аттракционов:
Речь вот об этом здании в центральном парке – дворец Четвертинских. Историки называют его одной из жемчужин уникального комплекса Городницы.
Андрей Вашкевич, заведующий отделом Гродненского государственного историко-археологического музея:
Дворцом Четвертинских здание стали называть гораздо позже, ведь изначально его строили не под жилье. Немного истории: в XVIII веке здесь была медицинская академия, руководил ею французский ученый Жан Эммануэль Жилибер (его имя сегодня носит парк), а в XIX веке дворец перешел к княжескому роду Четвертинских.
Галина Буро, корреспондент:
Каким дворец предстанет в XXI веке с учетом развлекательного направления бизнеса новых владельцев? Гостиница, ресторан или замок страха? Пока взвешивают идеи. В любом случае придется соблюсти все условия аукциона.
Светлана Лендина, заместитель председателя комитета «Гроднооблимущество»:
За покупателями тщательный контроль. Бывали случаи, когда объекты вновь возвращались на аукцион. И наоборот, в одном только Гродно десятки примеров, когда исторические здания, которые десятилетиями скорбно разрушались, после продажи с аукциона получали новую жизнь. Передача историко-культурных ценностей в частные руки – это мировой опыт. Так делают и в Риме, и в Париже. И, кстати, в Гродненской области на торги выставлены еще два дворца – в Новогрудском и Дятловском районах.
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«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?
Новости Беларуси. Стать владельцем целого дворца – это возможно. В Гродно с аукциона продали дворцово-парковый ансамбль Четвертинских XVIII века, сообщили в...
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