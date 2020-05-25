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«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?

25.05.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стать владельцем целого дворца – это возможно. В Гродно с аукциона продали дворцово-парковый ансамбль Четвертинских XVIII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще его называют медицинской академией. Новым владельцем стала фирма, специализирующаяся на развлекательном бизнесе, поэтому планы на достопримечательность самые смелые и интересные.

Первые подробности у Галины Буро.

«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?

«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?

Окончательная цена – 1 миллион 690 тысяч. За роскошный лот в виде дворца в самом сердце Гродно сразились в аукционном поединке сразу четыре потенциальных покупателя. С 2016 года объект на торгах, и вот победитель – фирма, владеющая парком аттракционов. Планы у директора культурно-исторические.

«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?

Павел Ковалевич, директор парка аттракционов:
Такое здание, что, во-первых, сохранить надо его. Надо создать место для креативной молодежи.

«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?

Речь вот об этом здании в центральном парке – дворец Четвертинских. Историки называют его одной из жемчужин уникального комплекса Городницы.

«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?

Андрей Вашкевич, заведующий отделом Гродненского государственного историко-археологического музея:
Вот этот грандиозный архитектурный, промышленный, экономический проект придуман Антонием Тизенгаузом, гродненским старостой и великим подскарбием литовским в 60-70 гг. XVIII века. Комплекс Городницы включал в себя более 40 различных зданий. Это были мануфактуры. Вот из этих 40 зданий сохранилось не более 10 объектов той эпохи. Поэтому то, что такое важное здание дошло до нас на сегодняшний день, – это большая удача.

«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?

Дворцом Четвертинских здание стали называть гораздо позже, ведь изначально его строили не под жилье. Немного истории: в XVIII веке здесь была медицинская академия, руководил ею французский ученый Жан Эммануэль Жилибер (его имя сегодня носит парк), а в XIX веке дворец перешел к княжескому роду Четвертинских.

«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?

Галина Буро, корреспондент:
Когда сюда пришла советская власть, дворец отдали военным. Многие годы здесь располагалась гауптвахта и другие подразделения. Со здания убрали купола, балюстраду, над эркерами появились флаги со звездами. А потом и вовсе на воротах появилась цепь с замком. И горожане стали гадать, кто же станет новым владельцем ключей от дворца.

«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?

Каким дворец предстанет в XXI веке с учетом развлекательного направления бизнеса новых владельцев? Гостиница, ресторан или замок страха? Пока взвешивают идеи. В любом случае придется соблюсти все условия аукциона.

«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?

Светлана Лендина, заместитель председателя комитета «Гроднооблимущество»:
Объект продается с условиями к покупателю. Это заключение охранного обязательства, так как объект является историко-культурной ценностью, разработка проектно-сметной документации на реконструкцию или капитальный ремонт объекта в течение двух лет и, естественно, завершение реконструкции объекта в течение четырех лет с момента заключения договора купли-продажи.

«Надо создать место для креативной молодёжи». В Гродно на аукционе продан дворец XVIII века: какие планы у нового владельца?

За покупателями тщательный контроль. Бывали случаи, когда объекты вновь возвращались на аукцион. И наоборот, в одном только Гродно десятки примеров, когда исторические здания, которые десятилетиями скорбно разрушались, после продажи с аукциона получали новую жизнь. Передача историко-культурных ценностей в частные руки – это мировой опыт. Так делают и в Риме, и в Париже. И, кстати, в Гродненской области на торги выставлены еще два дворца – в Новогрудском и Дятловском районах.

Люди в материале: Галина Буро, Павел Ковалевич, Андрей Вашкевич, Светлана Лендина

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Стать владельцем целого дворца – это возможно. В Гродно с аукциона продали дворцово-парковый ансамбль Четвертинских XVIII века, сообщили в...
 
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