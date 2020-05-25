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"Новая газета": в Минске «скорым» запретили перекусы по-быстрому

25.05.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дежурным бригадам объявили: заезд в «Макдоналдс» будет приравнен к коррупции

"Новая газета": в Минске «скорым» запретили перекусы по-быстрому
Главный врач минской городской станции скорой помощи Александр Жинко во время эпидемии решил побороться с коррупцией во вверенном ему подразделении. Для этого он запретил бригадам «скорой» заезжать в «Макдоналдс» и объявил, что обеды медиков в американской закусочной будут расцениваться как коррупция и использование служебного транспорта в личных целях, пишет novayagazeta.ru

Дело в том, что «Макдоналдс» в Беларуси с мая начал акцию поддержки врачей скорой помощи: их бесплатно кормят в любом заведении сети. Схема простая: бригада «скорой», возвращаясь на подстанцию после вызова (если в это время ее не отправляют на другой вызов, естественно), заезжает в ближайший «Макдоналдс», где получает свой бесплатный обед. Каждому — и врачу, и фельдшеру, и водителю — полагается гамбургер, пирожок, порция картофеля фри и напиток. Отличная инициатива, особенно если учесть, что многие белорусские рестораны, закрывшись для посетителей, сейчас готовят бесплатные обеды для сотрудников больниц. Но адреса больниц известны, а подстанции «скорой» рассредоточены по разным районам, да к тому же бригады все время на вызовах, так что рассредоточены еще больше. Вот «Макдоналдс» и придумал: ребята, вы все равно сутками ездите по разным адресам, так заезжайте в любое удобное время смены в любой из наших ресторанов и обедайте; это тот минимум, который мы можем для вас сделать. Медики, естественно, воспользовались предложением.


Кстати, «Макдоналдс» об этом никаких пресс-релизов не выпускал и широкой публике не сообщал.

О помощи медикам белорусы узнавали с помощью сарафанного радио. Многие посетители «Макдоналдс» писали в социальных сетях истории о том, как они ели свой бигмак, а в это время зашла бригада «скорой», и они, посетители, предложили оплатить врачам обед в знак признательности, а те сказали: спасибо, нас здесь бесплатно кормят. Хорошая история, правда?

Но на днях каждая подстанция вывесила набранное «капслоком» объявление с большим количеством восклицательных знаков: «ВНИМАНИЕ!!!! СРОЧНО!!!! С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, 20.05.2020, ЗАЕЗД В МАКДОНАЛЬДС ЗАПРЕЩЕН!!!!! БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК КОРРУПЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО АВТОТРАНСПОРТА В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ УЗ «ГССМП» ЖИНКО А.Е.». На подстанциях объясняли, что отслеживать перемещение машины будут по GPS-трекеру, то есть борьба с коррупцией будет масштабной.

Тот факт, что бригады заезжали в «Макдак» только в тех случаях, если он попадался по дороге с вызова и в этот момент не было другого вызова, во внимание принят не был. Гамбургер — это главный символ коррупции. Врачам больниц, куда привозят обеды из ресторанов, есть не запретили. Но американский фастфуд не пройдет — гордый белорусский руководитель не позволит подчиненным продаваться дядюшке Сэму за булку с котлетой.

«Макдоналдс» некоторое время молчал. А потом объявил, что теперь компания будет доставлять обеды для медиков прямо на подстанции скорой помощи. Конечно, это гораздо менее удобно для бригад. Раньше они могли заезжать в удобное время, когда нет вызова, и получать горячий обед, а теперь повезет только тем бригадам, которые в момент доставки будут «на базе». Остальным придется жевать холодный гамбургер, который в остывшем состоянии становится не слишком-то вкусным. Зато, по крайней мере, в тюрьму за коррупцию не посадят.


Кстати, о тюрьме. Белорусский «Макдоналдс» — контора благородная и без всякой пандемии. Десять лет назад кагэбэшники и прокуроры выкручивали руки белорусским менеджерам, требуя, чтобы те выставили иск к арестованным кандидатам в президенты: мол, из-за организованной ими демонстрации заведение закрылось на три часа раньше и недополучило выгоду. Такой иск — от международной компании — мог здорово усилить обвинение. Но менеджеры держались твердо, уверяя, что ни о каком иске речи быть не может, поскольку для него нет никаких оснований. А руководство McDonalds Europe выступило тогда с официальным заявлением о том, что не имеет никаких претензий к организаторам шествия. На тюремные сроки это, конечно, никак не повлияло, зато репутация компании тогда осталась безупречной. Как и теперь, десять лет спустя.

А свойства фастфуда — это совсем другая тема. Калории будем считать после пандемии.
 
 
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Дежурным бригадам объявили: заезд в «Макдоналдс» будет приравнен к коррупции
 
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