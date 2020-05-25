ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Американец напал на прихожан в церкви. Полицейским пришлось применить электрошок

25.05.2020 22:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Мужчина вооруженный ножом напал на прихожан церкви в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Американец напал на прихожан в церкви. Полицейским пришлось применить электрошок

Инцидент произошел во время богослужения. Американец выкрикивал оскорбления в адрес собравшихся и размахивал оружием.

Когда прибывшие к месту ЧП правоохранители попытались задержать нарушителя спокойствия, он оказал сопротивление и ранил двоих полицейских. После этого стражам порядка пришлось применить электрошок.

Американец напал на прихожан в церкви. Полицейским пришлось применить электрошок

Мужчину доставили в больницу. Ему предъявлены обвинения в нападении на полицейских.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Мужчина вооруженный ножом напал на прихожан церкви в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Инцидент произошел во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два новых месторождения нефти в Беларуси: предварительно, запасы составляют более 2.5 млн тонн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика