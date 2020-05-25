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Американец напал на прихожан в церкви. Полицейским пришлось применить электрошок
Источник материала: СТВ
Новости США. Мужчина вооруженный ножом напал на прихожан церкви в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел во время богослужения. Американец выкрикивал оскорбления в адрес собравшихся и размахивал оружием.
Когда прибывшие к месту ЧП правоохранители попытались задержать нарушителя спокойствия, он оказал сопротивление и ранил двоих полицейских. После этого стражам порядка пришлось применить электрошок.
Мужчину доставили в больницу. Ему предъявлены обвинения в нападении на полицейских.
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Новости США. Мужчина вооруженный ножом напал на прихожан церкви в Северной Каролине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел во время...
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