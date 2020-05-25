Котёнок оказался «замурованным» в стене «Виталюра». Как его спасали

Источник материала: Слуцк Город





Днём в пятницу основательнице группы «Помощь животным Слуцка» Надежде Пашко позвонила продавец магазина зоотоваров в новом супермаркете «Виталюр».

Прохожие слышали жалобное мяуканье котёнка из стены здания. Казалось, оно становится всё тише, и животное уже совсем истощено.

Оказавшись на месте, Надежда некоторое время пыталась найти способ достать котёнка. Вскоре решили снять одну плитку, достать его и поставить плитку на место.

Осталось не понятным только, как туда попал котёнок: случайно замуровали строители или сам провалился в вентшахту.

Эта маленькая добрая история - в нашем видео.

Ранее случчанка Валентина Рудакова рассказала SG историю спасения лебедёнка, который запутался в леске на Случи.



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