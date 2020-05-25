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Постановку «Король Лир» смотрим 29 мая

26.05.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На видеосервисе VOKA состоится трансляция спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы «Король Лир».

Постановку «Король Лир» смотрим 29 мая
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Эта постановка режиссера Николая Пинигина будет интересна всем: от учителя словесности до вахтера Дома правительства. Потому что речь идет о власти. Точнее, о том, что с ней шутить нельзя. 

Перевод Юрия Гаврука. Сценограф – Екатерина Шиманович. Музыка к постановке написана композитором Андреем Зубричем.
В роли Лира – народный артист Беларуси Виктор Манаев. 

Роли дочерей Лира исполняют: Виктория Чавлытко (Гонерилья), Валентина Гарцуева (Регана) и Марта Голубева (Корделия). Также в спектакле заняты: Дмитрий Есеневич, Роман Подоляко, Игорь Сигов, Андрей Градобоев, Иван Кушнерук, Иван Трус, Андрей Дробыш, Александр Казелло, Александр Павлов, Александр Зеленко, Андрей Ковальчук, Павел Остроух, Михаил Свита, Павел Павлють.

Прямой эфир 29 мая будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси даже без авторизации. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. 
Показ начнется в 19:00.  
 
 
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На видеосервисе VOKA состоится трансляция спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы «Король Лир».
 
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