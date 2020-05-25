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Министр спорта Румынии вышел в эфир без брюк и случайно уронил камеру. Его реакция достойна похвал
Источник материала: ОНТ
Министр Румынии по делам молодежи и спорта Ионуц Строе вышел в прямой эфир телепрограммы из дома и в какой-то момент уронил камеру. Оказалось, что Строе был без брюк.
Министр рассказывал телеканалу Pro X об открытии спортивных центров. Во время эфира Строе уронил камеру. На видео попал наряд чиновника – рубашка и трусы. Участие в трансляции министр принимал без брюк.
Несмотря на конфуз, Ионуц Строе продолжил эфир как ни в чем не бывало. Ведущий, напротив, улыбнулся из-за инцидента.
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Министр Румынии по делам молодежи и спорта Ионуц Строе вышел в прямой эфир телепрограммы из дома и в какой-то момент уронил камеру. Оказалось, что Строе был без...
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