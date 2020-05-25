В Лидском районе отец с сыном разобрали железную дорогу и продали ее на металлолом

Источник материала: Lida.Info





Вблизи Лиды отец и сын разобрали железнодорожное полотно. Пути вели к цехам бывшего Лидского мясокомбината.

Со временем предприятие свернуло свою деятельность, и с десяток лет железная дорога не эксплуатировалась. Этим фактом решили воспользоваться 53-х и 32-летние лидчане.

Они демонтировали несколько сотен метров рельсов особо не маскируясь. На издаваемый в процессе шум никто не обратил внимание, так как железная дорога проходила вдали от строений и была скрыта за деревьями.

Сотрудники отдела уголовного розыска Лидского РОВД установили, куда в дальнейшем подозреваемые сбывали снятые элементы железной дороги, а затем вышли и на лиц, причастных к краже. Действиям мужчин дана правовая оценка, сообщает милиция .