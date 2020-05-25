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5 удачных идей для оформления лужайки перед домом

26.05.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


После покупки или возведения загородного жилья не все владельцы уделяют должное внимание придомовой территории. Разобравшись, зачем нужна лужайка перед домом, команда TAM.BY подыскала пять вариантов оформления территории, чтобы сэкономить время домовладельцев на поиски идей.

Классический газон


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Если ищете, как оформить лужайку попроще, выбирайте обычный газон — настил из злаковых трав (разных сортов полевицы и овсяницы, райграса пастбищного). По эстетике он уступает более «нарядным» конкурентам, зато стойко выдерживает непогоду и прорастание сорняков. Среди достоинств — невысокая стоимость, быстрота применения (заказ готовых полотен) и простота в уходе.

Природный газон


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Достаточно бюджетный и простой вариант создать ландшафтный дизайн на участке. Если для предыдущего способа необходимо приобретать настилы, то в этом случае природная лужайка растет сама по себе. Правда, будьте готовы к тому, что траву придется периодически скашивать, что без спецтехники отнимает много времени и сил.

Дополнительный вариант: основную площадь застилаем классическим привозным газоном, а труднодоступные и малозаметные участки (у дальнего забора, например), оставляем под природный.

Луговой газон


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Такая лужайка перед домом по внешнему виду действительно напоминает дикий луг. В оформлении основы используются злаковые растения, а бобовые и луговые служат декоративной частью. В качестве последних встречаются:

  • ромашка;
  • тысячелистник;
  • маргаритка многолетняя;
  • клевер;
  • вербейник.

Такая лужайка перед домом смотрится привлекательно и подходит для декорирования территории в любом стиле. Уход требуется нечасто: один-два раза в сезон.

Мавританский стиль


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Если не знаете, как оформить лужайку с максимальным количеством декора, выбирайте мавританский стиль. Для украшения территории высаживаются низкорослые злаки с небольшим количеством цветочных вкраплений.

Цветы для лужайки перед домом (чаще — однолетники) подбираются с таким расчетом, чтобы территория оставалась цветущей хотя бы на сезон. В композицию включают красный и синий лен крупноцветковый, василек, эшшольцию, маттиолу двурогую, календулу. Ходить по такому покрову не рекомендуется: покрытие выполняет декоративную функцию.

Лужайка без травы


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Можно обойтись без травы, использовав вместо нее кустарники: дикорастущие, декоративные кустарники либо многолетние почвопокровные растения. Получается симпатичная композиция, если разбить территорию на несколько зон и в каждой высадить разные сорта и виды.

Например, в тенистом участке — яснотку, хионодокс, пупочник, фиалку, ландыш. В зоне с активным «движением» — гвоздику, флокс, тимьян ползучий, иберис вечнозеленый. В «спокойном» участке — ясколку, колокольчик карпатский, арабис, камнеломку. Времени и сил на облагораживание участка понадобится много, так что запаситесь терпением.

Лужайка перед домом обязана быть привлекательной и ухоженной. Даже самый простой газон заметно преображает участок, привносит уют и поднимает настроение владельцам и гостям. Все необходимое для обустройства газона можно найти в каталоге TAM.BY.

 
 
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После покупки или возведения загородного жилья не все владельцы уделяют должное внимание придомовой территории. Разобравшись, зачем нужна лужайка перед домом,...
 
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