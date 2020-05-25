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5 удачных идей для оформления лужайки перед домом
Источник материала: Tut.by
Классический газон
Если ищете, как оформить лужайку попроще, выбирайте обычный газон — настил из злаковых трав (разных сортов полевицы и овсяницы, райграса пастбищного). По эстетике он уступает более «нарядным» конкурентам, зато стойко выдерживает непогоду и прорастание сорняков. Среди достоинств — невысокая стоимость, быстрота применения (заказ готовых полотен) и простота в уходе.
Природный газон
Достаточно бюджетный и простой вариант создать
Дополнительный вариант: основную площадь застилаем классическим привозным газоном, а труднодоступные и малозаметные участки (у дальнего забора, например), оставляем под природный.
Луговой газон
Такая лужайка перед домом по внешнему виду действительно напоминает дикий луг. В оформлении основы используются злаковые растения, а бобовые и луговые служат декоративной частью. В качестве последних встречаются:
Такая лужайка перед домом смотрится привлекательно и подходит для декорирования территории в любом стиле. Уход требуется нечасто: один-два раза в сезон.
Мавританский стиль
Если не знаете, как оформить лужайку с максимальным количеством декора, выбирайте мавританский стиль. Для украшения территории высаживаются низкорослые злаки с небольшим количеством цветочных вкраплений.
Цветы для лужайки перед домом (чаще — однолетники) подбираются с таким расчетом, чтобы территория оставалась цветущей хотя бы на сезон. В композицию включают красный и синий лен крупноцветковый, василек, эшшольцию, маттиолу двурогую, календулу. Ходить по такому покрову не рекомендуется: покрытие выполняет декоративную функцию.
Лужайка без травы
Можно обойтись без травы, использовав вместо нее кустарники: дикорастущие, декоративные кустарники либо многолетние почвопокровные растения. Получается симпатичная композиция, если разбить территорию на несколько зон и в каждой высадить разные сорта и виды.
Например, в тенистом участке — яснотку, хионодокс, пупочник, фиалку, ландыш. В зоне с активным «движением» — гвоздику, флокс, тимьян ползучий, иберис вечнозеленый. В «спокойном» участке — ясколку, колокольчик карпатский, арабис, камнеломку. Времени и сил на облагораживание участка понадобится много, так что запаситесь терпением.
Лужайка перед домом обязана быть привлекательной и ухоженной. Даже самый простой газон заметно преображает участок, привносит уют и поднимает настроение владельцам и гостям. Все необходимое для обустройства газона можно найти в
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