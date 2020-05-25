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На Горецкого после столкновения с троллейбусом перевернулся Hyundai. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
Легковушка перевернулась после столкновения с троллейбусом на столичной улице Горецкого. Об этом
Происшествие случилось вечером 25 мая. Предварительно установлено, что водитель Hyundai ехал по улице Горецкого со стороны улицы Ширмы в направлении улицы Алибегова. На перекрестке Алибегова — Рафиева при повороте налево он не пропустил троллейбус, который ехал в прямом встречном направлении. От удара автомобиль перевернулся на бок.
В результате ДТП травмы получил 38-летний пассажир автомобиля. Его доставили в больницу.
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В результате ДТП травмы получил 38-летний пассажир автомобиля. Его доставили в больницу.
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