Самые опасные для печени продукты, от которых нужно отказаться

Источник материала: ОНТ

Для организма очень важна правильная работа печени. Именно этот орган выводит из организма токсины, выделяет желчь, сохраняет витамины, синтезирует ферменты. Поэтому важно сохранить здоровье печени. Для этого необходимо исключить опасные продукты и заниматься спортом, пишет La Vanguardia.

Один из главных врагов печени – алкоголь. Он ведет к развитию жировой болезни. По словам врача-диетолога Евы Родригес, необходимо исключить из рациона ультрапереработанные продукты. В частности, выпечку и кондитерские изделия. «Они способствуют накоплению висцерального жира в области печени», – отметила медик.

Также диетолог рекомендует отказаться от фаст-фуда, полуфабрикатов, снеков и контролировать количество потребляемого сахара и соли. Ева Родригес советует уменьшить долю красного мяса в рационе, сливок, сливочного масла и других жирных продуктов. Полностью исключить необходимо колбасы, сосиски и гамбургеры.

Также следует отказаться от курения, заниматься спортом и следить за весом.

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