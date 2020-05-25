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Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большому театру Беларуси – 87! Очередную праздничную дату здесь решили отметить онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зрителей пригласили на виртуальную встречу. В результате гости смогли отправиться на экскурсию по историческому зданию, заглянуть в закулисье, а также пообщаться с именитыми артистами. Обычно билеты в кассах Большого нарасхват, но сегодня место нашлось для каждого.
Оксана Семашко, корреспондент:
История любви Марты Данусевич и Тараса Присяжнюка вот уже несколько лет развивается в Большом. Когда рядом родное плечо, и работается в радость. В день рождения театра они исполняют не привычную для себя классику, а эстрадную композицию.
Марта Данусевич, солистка Большого театра Беларуси:
Тарас Присяжнюк, солист Большого театра Беларуси:
Это сегодня, несмотря на пандемию, в оперном продолжаются репетиции спектаклей и пусть и нечастые трансляции выступлений артистов онлайн. А вот в военные годы здание театра в стиле модерн начала XX века было повреждено бомбежками и разграблено. Во время одной из реконструкций позже найдут мумифицированного фашиста.
В театре считают необходимым помнить свою историю и больше показывать национальных произведений. И об этом нередко говорят мэтры отечественного искусства. За четыре десятка лет, отданных театру, маэстро Елизарьев подмечает: оригинальный репертуар получается благодаря нашим белорусским композиторам.
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Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
Посмотреть, чем дышит сегодня Большой, заглянуть в каждый его уголок и побывать на его концерте, не выходя из дома, сегодня смогли все желающие. Если раньше на постановку мог попасть не каждый, то сейчас мест, без преувеличения, точно хватило всем.
Лариса Терехова, концертмейстер Большого театра Беларуси:
И пусть сегодня в театре непривычно малолюдно, со сцен все равно раздаются голоса. Сегодня здесь создают новый балет «Пер Гюнт» и оперу «Виллисы». Премьеру припасли на открытие нового сезона. Вместе с концертом с посвящением медикам. Они и говорят на общем языке, а в работу вкладывают душу и сердце. И те, и другие способны лечить и даже исцелять.
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Новости Беларуси. Большому театру Беларуси – 87! Очередную праздничную дату здесь решили отметить онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зрителей...
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