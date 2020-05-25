Декретом Президента определены требования к регистрации и использованию иностранной безвозмездной помощи

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 мая подписал декрет №3 «Об иностранной безвозмездной помощи», сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В документе закреплены основные требования к порядку регистрации, налогообложения и использования соответствующей помощи.

Максимально конкретно определены цели, на которые она может быть использована: оказание медицинской и социальной помощи, развитие библиотечного и музейного дела, обеспечение спортивным оборудованием и другие социально значимые цели. Помощь, поступающая на эти цели, будет освобождаться от налогообложения по решению Управления делами Президента Беларуси. Возможность использования помощи на иные цели будет определяться специально созданной межведомственной комиссией с одновременным принятием решения о предоставлении налоговых льгот.

При этом от налогообложения будет освобождаться не только помощь, но и товары (работы, услуги), приобретаемые (выполняемые, оказываемые) на территории страны за счет средств такой помощи.

За освобождением от налогов, сборов (пошлин) смогут обратиться любые физические лица — получатели помощи. В случае если помощь не освобождается от налогов, сборов (пошлин), с ее получателей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет взиматься плата за регистрацию в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси в размере 0,5% от суммы (стоимости) такой помощи.

Все процедурные вопросы поступления помощи, ее регистрации и учета будут урегулированы правительством совместно с Управлением делами Президента Беларуси, Национальным банком и иными заинтересованными на подзаконном уровне. При этом в соответствии с требованиями главы государства все бюрократические процедуры по регистрации помощи будут сведены к минимуму.

Декрет признает утратившим силу декрет от 31 августа 2015 года №5 «Об иностранной безвозмездной помощи» и вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.

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