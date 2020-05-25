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Декретом Президента определены требования к регистрации и использованию иностранной безвозмездной помощи
26.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 мая подписал декрет №3 «Об иностранной безвозмездной помощи», сообщили БЕЛТА в
В документе закреплены основные требования к порядку регистрации, налогообложения и использования соответствующей помощи.
Максимально конкретно определены цели, на которые она может быть использована: оказание медицинской и социальной помощи, развитие библиотечного и музейного дела, обеспечение спортивным оборудованием и другие социально значимые цели. Помощь, поступающая на эти цели, будет освобождаться от
При этом от налогообложения будет освобождаться не только помощь, но и товары (работы, услуги), приобретаемые (выполняемые, оказываемые) на территории страны за счет средств такой помощи.
За освобождением от налогов, сборов (пошлин) смогут обратиться любые физические лица — получатели помощи. В случае если помощь не освобождается от налогов, сборов (пошлин), с ее получателей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет взиматься плата за регистрацию в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси в размере 0,5% от суммы (стоимости) такой помощи.
Все процедурные вопросы поступления помощи, ее
Декрет признает утратившим силу декрет от 31 августа 2015 года №5 «Об иностранной безвозмездной помощи» и вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.
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Декретом Президента определены требования к регистрации и использованию иностранной безвозмездной помощи
Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 мая подписал декрет №3 «Об иностранной безвозмездной помощи», сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства. В...
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