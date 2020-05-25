Лукашенко отметил улучшение эпидемиологической ситуации в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил постепенное улучшение эпидемиологической ситуации в стране. Наблюдается выход на так называемое плато. В Витебском регионе больницы, ранее оборудованные для лечения пациентов с вирусами, снова начали принимать профильных больных. Ситуация стабильная и в столичном регионе.

«Коек предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться», – подчеркнул глава государства.