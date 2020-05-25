|
Лукашенко отметил улучшение эпидемиологической ситуации в Беларуси
25.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр
«Коек предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться», – подчеркнул глава государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республике наблюдается выход на так называемое плато.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)