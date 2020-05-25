Почему, съев апельсин, нельзя чистить зубы? Отвечает стоматолог

Врач-стоматолог Михаил Заславский рассказал «РИА Новости» о продуктах, которые нельзя есть из-за того, что они пагубно влияют на здоровье зубов.
Михаил Заславский, врач-стоматолог:
И не стоит верить, что напитки с пометкой light менее вредны. На здоровье зубов они оказывают такое же негативное влияние, как и классические версии тех же напитков.
Съев апельсин или грейпфрут, ни в коем случае не чистите
Михаил Заславский, врач-стоматолог:
Удивительно, но сахар не является причиной кариеса. Когда вы его потребляете, бактерии, которые, естественно, живут во рту, тоже потребляют этот сахар. А вот отходы бактерий являются кислотными. Кислота – это то, что вызывает проблемы с зубами: она декальцинирует или деминерализует зубную эмаль, разрушая ее структуру.
Также стоматолог добавил, что остатки сладкой еды в виде налета остаются на зубах. Этот налет нужно сразу же счищать щеткой и пастой.