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Почему, съев апельсин, нельзя чистить зубы? Отвечает стоматолог

26.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Почему, съев апельсин, нельзя чистить зубы? Отвечает стоматолог

Врач-стоматолог Михаил Заславский рассказал «РИА Новости» о продуктах, которые нельзя есть из-за того, что они пагубно влияют на здоровье зубов.

В первую очередь следует отказаться от газированных напитков, ведь от них нет никакой пользы.

Михаил Заславский, врач-стоматолог:
И не стоит верить, что напитки с пометкой light менее вредны. На здоровье зубов они оказывают такое же негативное влияние, как и классические версии тех же напитков.

Во-вторых, цитрусовые также пагубно влияют на зубную эмаль. Несмотря на то, что витамин C, содержащийся в них, полезен для организма, кислоты, которых очень много в цитрусовых, разрушают зубную эмаль.
Михаил Заславский, врач-стоматолог:
Съев апельсин или грейпфрут, ни в коем случае не чистите зубы, иначе рискуете счистить всю эмаль. Лучше всего прополоскать рот водой и ничего не есть в течение 20-30 минут. Таким образом, кислота успеет нейтрализоваться, не причинив вреда зубам.

В-третьих, нужно как можно меньше употреблять в пищу сладости и выпечку.

Михаил Заславский, врач-стоматолог:
Удивительно, но сахар не является причиной кариеса. Когда вы его потребляете, бактерии, которые, естественно, живут во рту, тоже потребляют этот сахар. А вот отходы бактерий являются кислотными. Кислота – это то, что вызывает проблемы с зубами: она декальцинирует или деминерализует зубную эмаль, разрушая ее структуру.

Также стоматолог добавил, что остатки сладкой еды в виде налета остаются на зубах. Этот налет нужно сразу же счищать щеткой и пастой.

#здоровье #апельсины #зубы
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Врач-стоматолог Михаил Заславский рассказал «РИА Новости» о продуктах, которые нельзя есть из-за того, что они пагубно влияют на здоровье зубов.
 
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