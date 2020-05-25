Почему, съев апельсин, нельзя чистить зубы? Отвечает стоматолог

Источник материала: Полымя





Врач-стоматолог Михаил Заславский рассказал «РИА Новости» о продуктах, которые нельзя есть из-за того, что они пагубно влияют на здоровье зубов.

В первую очередь следует отказаться от газированных напитков, ведь от них нет никакой пользы.

Михаил Заславский, врач-стоматолог:

И не стоит верить, что напитки с пометкой light менее вредны. На здоровье зубов они оказывают такое же негативное влияние, как и классические версии тех же напитков.

Во-вторых, цитрусовые также пагубно влияют на зубную эмаль. Несмотря на то, что витамин C, содержащийся в них, полезен для организма, кислоты, которых очень много в цитрусовых, разрушают зубную эмаль.