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В Лиде 33-летняя женщина на «Ауди» не справилась с управлением автомобилем. Она погибла
Источник материала: Lida.Info
25 мая около 05.30, 33-летняя женщина, управляла автомобилем «Ауди» и двигалась в направлении улицы Фурманова.
По предварительной информации на прямом участке улицы Машерова водитель совершила наезд на бордюрный камень, после чего допустила столкновение с осветительной опорой и придорожным деревом. В результате чего автомобиль опрокинулся, а женщину выбросило из салона автомобиля.
В результате аварии водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где она скончалась.
Причины и иные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки,
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25 мая около 05.30, 33-летняя женщина, управляла автомобилем «Ауди» и двигалась в направлении улицы Фурманова. По предварительной информации на прямом участке улицы...
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