В Лиде 33-летняя женщина на «Ауди» не справилась с управлением автомобилем. Она погибла

Источник материала: Lida.Info





25 мая около 05.30, 33-летняя женщина, управляла автомобилем «Ауди» и двигалась в направлении улицы Фурманова.

По предварительной информации на прямом участке улицы Машерова водитель совершила наезд на бордюрный камень, после чего допустила столкновение с осветительной опорой и придорожным деревом. В результате чего автомобиль опрокинулся, а женщину выбросило из салона автомобиля.

В результате аварии водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где она скончалась.