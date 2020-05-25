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В Лиде 33-летняя женщина на «Ауди» не справилась с управлением автомобилем. Она погибла

27.05.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде 33-летняя женщина на «Ауди» не справилась с управлением автомобилем. Она погибла

25 мая около 05.30, 33-летняя женщина, управляла автомобилем «Ауди» и двигалась в направлении улицы Фурманова.

По предварительной информации на прямом участке улицы Машерова водитель совершила наезд на бордюрный камень, после чего допустила столкновение с осветительной опорой и придорожным деревом. В результате чего автомобиль опрокинулся, а женщину выбросило из салона автомобиля.

В результате аварии водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где она скончалась.

Причины и иные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, сообщает ГАИ Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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25 мая около 05.30, 33-летняя женщина, управляла автомобилем «Ауди» и двигалась в направлении улицы Фурманова. По предварительной информации на прямом участке улицы...
 

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