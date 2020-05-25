Только стали жить хорошо - так деньги закончились. Как выжить без них?

Белсат Михаил Залесский дает советы, как пережить трудные времена с минимальными потерями. Эксперт «Асабістага капітала» телеканаладает советы, как пережить трудные времена с минимальными потерями.

Если в городе жить невозможно, так как денег нет и не предвидится, то каждый, у кого есть близкие, родственники, хорошие односельчане – в выигрыше: голодным не будет, если укроется в деревне до лучших времен. Для тех, кому дороги в деревню нет, открывается шанс побороться за выживание в городе.





Экономический беглец в деревню попадает в прозрачную социальную среду, что заставляет жить как все. Городской человек без денег – попадает в черные глубины анонимной жизни.





Поэтому нельзя терять социальные контакты и профессиональные навыки, ведь стремительно превратишься в никому не нужного нелегала.





Опрятный внешний вид, уравновешенность и осторожность, постоянный поиск источников существования и несокрушимое упорство в отстаивании себя – средство сохраниться.





Но как только становится понятным, что с деньгами – туго, стоит, как говорят авиаторы, сменить коридор – перейти к потреблению всего самого дешевого и тотальной экономии.













Представьте себе ресторанное меню. Можно закрыть правой рукой цены и выбирать то, что любишь, либо что-то интересное.





А если жизнь догнала, то наоборот: оставляй открытым только ценник и выбирай – что по карману. Ведь, вероятно, карман будет пополняться случайно.





Потому что откроется настоящая ликвидность всего, что имеешь. Ведь все, что можно продать, нужно продавать, пока берут.













Здесь потребуется полная и серьезная ревизия и трезвая оценка.





Продавать придется тому, кто дает деньги сразу, а они много не дают.





Те, что дают не сразу, зачастую не дают вообще. Чем ниже социальный слой города, в который вы попадаете, беднея, тем чернее и проще там нравы.





Параллельно с привязыванием к привычным в прошлом социальным контактам и поисками средств на пропитание городской выживатель должен изучать благотворительность.













Система благотворительностиКрасный Крест и храмы всех конфессий, объединения женщин и ветеранов, социальные службы – все, кто может что-то дать, должны быть известны. Чтобы, хорошо зная расклады, успевать на раздачу, если это понадобится.





Точно также нужно знать и места поденной работы, где могут дать какую копеечку, продукцию или подкормить.





Следующий этап, еще ближе ко дну, – это поиски всего пока что ненужного большинству других: вторсырья, плодов, грибов, а потом и того, что плохо лежит. Об этом, надеюсь, не придется рассуждать осенью.



