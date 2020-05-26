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Авария на улице Горецкого в Минске с участием троллейбуса и Hyundai (ВИДЕО АВАРИИ)

26.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авария на улице Горецкого в Минске с участием троллейбуса и Hyundai (ВИДЕО АВАРИИ)

По предварительной информации, 25 мая около девяти часов вечера автомобиль Hyundai двигался по ул. Горецкого в направлении ул. Алибегова. На перекрёстке, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении троллейбусу. Медицинская помощь понадобилась 38-летнему пассажиру Hyundai.

Видео аварии смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»: 


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Теги: Новости
 
 
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По предварительной информации, 25 мая около девяти часов вечера автомобиль Hyundai двигался по ул. Горецкого в направлении ул. Алибегова. На перекрёстке, поворачивая...
 
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