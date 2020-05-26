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Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Замена ГРП № 1 (находится в эксплуатации с 2000 года) в г. Несвиже по ул. Советской на ШРП»

26.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Планируемая деятельность: демонтаж существующего ГРП и установка вместо него ШРП.

Заказчик планируемой деятельности: филиал «Столбцовское производственное управление» производственного республиканского унитарного предприятия «Минскоблгаз».

Почтовый и юридический адрес: Республика Беларусь, 222666, Минская область, г. Столбцы, ул. Гагарина, д. 117 (почтовый адрес: 222666, г. Столбцы, ул. Гагарина, д. 117).

Электронный адрес: stgazz@gmail.com.

Телефон/факс: 8 (01717) 7-72-02, 7-72-14.

Обоснование необходимости планируемой деятельности.

План технического перевооружения и повышения качества обслуживания систем газоснабжения на 2019 год.

Описание планируемой деятельности.

Предусматривается определение воздействия на окружающую среду планируемой деятельности по выносу и замене ГРП № 1 и целесообразности размещения ГРП на площадке, расположенной в водоохранной зоне пруда Замкового, а также в зоне охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей.

Проект предусматривает замену ГРП № 1 в г. Несвиже по ул. Советской на шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) производства филиала «Минское РПУ» УП «Минск-облгаз». Точки подключения: – существующий подземный газопровод среднего давления Ру≤0,3МПа, Ду 80 мм, существующий подземный газопровод низкого давления Ру=0,0024МПа, Ду 150 мм. Проектом предусмотрена подземная и надземная прокладка газопроводов из стальных прямошовных труб из стали марки В-10, из стали марки ст3сп2. Шкафной газорегуляторный пункт соответствует категории «Ан» по ТКП 474-2013. Для снижения давления газа со среднего (Р≤0,3 МПа) на низкое давление (Р≤0,0024 МПа) проектом предусматривается установка ШРП производства филиала «Минское РПУ» УП «Минскоблгаз». Проектом предусмотрены разработка фундаментов под ШРП и ограждение места его установки. Фундамент под ШРП ⌀450 выполнен из монолитного бетона класса С25/30 W4 F100. Под подошвой фундамента принята подготовка из бетона класса С8/10 толщиной 200 мм. Ограждение ШРП с размерами 5,2х3,2 м с калиткой, высотой 1,4 м от поверхности земли, разработано индивидуально. Молниезащита ШРП и надземных участков стальных газопроводов будут выполнены заземлением корпуса и установкой молниеприемника.

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения.

По результатам оценки воздействия на окружающую среду будет принято решение о возможности реализации заявленных намерений, проектная документация будет представлена для проведения государственной экологической экспертизы.

В случае получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, при обращении филиала ПУ «Столбцыгаз» в Несвижский районный исполнительный комитет будет принято решение о проведении строительно-монтажных работ.

Место размещения планируемой деятельности.

Минская область, г. Несвиж, ул. Советская. Общая площадь участка 0,0307 га земли населенного пункта — 0,0307 га, в т.ч. других земель — 0,0307 га.

Сроки реализации планируемой деятельности.

Начало выполнения планируемой деятельности — август 2020 г.

Сроки проведения общественных обсуждений и направления замечаний и предложений по отчету об ОВОС: с 26.05.2020 по 24.06.2020 (включительно).

С документацией по ОВОС можно ознакомиться: в электронном виде на официальном интернет-сайте Несвижского районного исполнительного комитета (222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. +375-1770-5-94-49, http://www.nesvizh.minsk-region.by/ru/, e-mail: info@nesvizh.gov.by). Контактное лицо: Афанасик Михаил Викентьевич — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52;

на бумажном носителе в Несвижском РГС ПУ «Столб-цыгаз» УП «Минскоблгаз» (222603, Минская область,          г. Несвиж, ул. Кутузова д. 5). Контактное лицо: Кирик Сергей Николаевич, тел. +375-1770-2-65-09;

в Несвижском районном исполнительном комитете по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, каб. 105.

Замечания и предложения по отчету об ОВОС в течение объявленного срока можно направлять:

в Несвижский районный исполнительный комитет (222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. +375-1770-5-94-49, http://www.nesvizh.minsk-region.by/ru/, e-mail: info@nesvizh.gov.by). Контактное лицо: Афанасик Михаил Викентьевич — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52;

в ПУ «Столбцыгаз» УП «Минскоблгаз» (222666, Минская область, г. Столбцы, ул. Гагарина, 117, каб. 5), контактное лицо: инженер по техническому надзору — Явид Юлия Викторовна, тел. +375-1717-7-72-14, факс +375-1717-7-72-02, e-mail: stgazz@gmail.com.

Орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной деятельности:

Несвижский районный исполнительный комитет (222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. +375-1770-5-94-49, http://www.nesvizh.minsk-region.by/ru/, e-mail: info@nesvizh.gov.by).

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно направить:

в Несвижский районный исполнительный комитет (222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. +375-1770-5-94-49, http://www.nesvizh.minsk-region.by/ru/, e-mail: info@nesvizh.gov.by) в срок до 4 июня 2020 г. проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены позднее.

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить: в ПУ «Столбцыгаз» УП «Минскоблгаз» (222666, Минская область, г. Столбцы, ул. Гагарина, 117, каб. 5) в срок до 4 июня 2020 г. Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

Место и дата опубликования уведомления.

Уведомления о проведении общественных обсуждений размещены:

– в электронном виде — на официальном сайте Несвижского районного исполнительного комитета http://www.nesvizh.minsk-region.by/ru с 26.05.2020;

– в печатных средствах массовой информации — в газете «Нясвiжскiя навiны» № 40 от 26.05.2020.

 


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Теги: Минск
 
 
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Планируемая деятельность: демонтаж существующего ГРП и установка вместо него ШРП. Заказчик планируемой деятельности: филиал «Столбцовское производственное...
 
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