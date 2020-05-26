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Доктор Комаровский составил топ-7 самых грязных мест. Берите на заметку

26.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доктор Комаровский составил топ-7 самых грязных мест. Берите на заметку

Врач Евгений Комаровский перечислил самые грязные места, где скапливается наибольшее количество микробов. Подборку медик опубликовал в Instgram. 

Самых опасных мест, по мнению Евгения Комаровского, семь. Это дверные ручки, деньги, ключи, клавиатура, кнопки в лифте, мобильный телефон и пульт управления. 

Подписчики поблагодарили врача за полезную информацию и написали в комментариях еще несколько мест, где также скапливается большое количество бактерий. «Микробы живут на ручках корзин в гипермаркетах, на поручнях в транспорте. На сиденьях в транспорте, на кнопках банкоматов, они живут везде»; «Руль! Тоже не самое чистое место», «А также, не забывайте, они живут на медицинских масках, поэтому не забывайте их аккуратно снимать и мыть руки после этого», – написали интернет-пользователи. 

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Врач Евгений Комаровский перечислил самые грязные места, где скапливается наибольшее количество микробов. Подборку медик опубликовал в Instgram.  Самых опасных мест,...
 
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