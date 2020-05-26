Смотрите, в какой интересный парник переехала рассада помидоров, выращенная в редакции TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Пару недель назад мы объявили поиск дачников, которые согласились бы приютить рассаду томатов, выращенную в редакции. Мы получили около сотни писем с фотографиями теплиц и участков и хотим поблагодарить всех наших читателей за инициативность. К кому переехали наши помидоры и как мы их высаживали — читайте в материале.





Знакомьтесь — Анатолий, читатель, который согласился принять нашу рассаду и ухаживать за ней, а по осени, как обещал в своем письме, угостить томатами. Дача Анатолия находится в Городище в садовом товариществе «Пралеска 2002».





По приезду нас встретил сам хозяин, его супруга Светлана и сын Андрей. Осматриваемся вокруг и сразу подмечаем, что здесь то место, где хотелось бы задержаться надолго.

Впечатляет атмосфера уюта, которую создал у себя на участке Анатолий. Он сам построил добротный красивый дом из бруса, обустроил зону отдыха с очагом для костра. Уличный камин, кстати, хозяин тоже сделал сам. Он профессионально занимается ремесленничеством. Всюду чувствуется и женская рука: участок почти весь утопает в цветах. Видно, что дача здесь — для удовольствия и отдыха.





Но вернемся к цели нашего визита. Выгружаем рассаду и несем ее к теплице, которую Анатолий тоже сделал сам. Строение очень напоминает иглу, а его шарообразная форма поддерживает округлые формы построек и мебели: очага, подвесного кресла и оцилиндрованного бруса.





Теплица сделана из металлического профиля и накрыта поликарбонатом. Изначально строить ее Анатолий не хотел, но Светлана настояла. Тогда он решил, что если уж и делать теплицу, то тогда не такую, как у всех. Анатолий пересмотрел много фото теплиц в интернете, остановился на «иглу», сам ее спроектировал и собрал.

В теплице Светлана обычно выращивает помидоры и перцы, рассада для этого сезона у хозяйки уже готова. Посадку овощей решили начать с наших томатов — в теплице пока ничего не растет. Лишь в нескольких местах красуются кустики маргариток.

— Жалко их вырывать. Семена маргариток ветром, видимо, занесло в теплицу. Пусть растут. Вон еще в теплице пару кустов укропа выросло — мы их не сажали. Наверное, тоже семена с улицы залетели.





Светлана выбирает место для нашей рассады. Низкорослые сорта будут расти у стенки теплицы, высокорослые — ближе к центру, чтобы их можно было подвязать.

Мы привезли 12 горшочков с рассадой, в которых посеяно 4 сорта помидоров. Один из них — «Вежа» — не взошел. Итого к пересадке готовы 9 саженцев сортов «Москвич», «Идиллия» и «Пожар».









Приступаем к работе. Просим, чтобы Светлана объяснила нам, новичкам в огородничестве, как нужно правильно сажать помидоры.

— Перед пересадкой землю рыхлим. Затем — делаем лунки глубиной чуть больше земляного кома. В лунки добавляем золу и органоминеральное удобрение. Все это перемешиваем и поливаем теплой водой. После того как вода впитается, место для высадки будет готово.





Пока мы сажаем томаты, Анатолий рассказывает, что изначально иметь дачу захотел он, жена отнеслась к затее скептически. Но сейчас обоим супругам здесь нравится, и они не жалеют, что несколько лет назад решились обзавестись участком. Сын, правда, стопроцентный горожанин и бывает здесь редко. Но он уже взрослый, поэтому родители могут себе позволить на даче отдыхать одни.









Тем временем рассада уже посажена. Мы вернемся к Анатолию и Светлане летом, когда наши помидоры созреют.