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Смотрите, в какой интересный парник переехала рассада помидоров, выращенная в редакции TUT.BY
Источник материала: Tut.by
Пару недель назад мы
Знакомьтесь — Анатолий, читатель, который согласился принять нашу рассаду и ухаживать за ней, а по осени, как обещал в своем письме, угостить томатами. Дача Анатолия находится в Городище в садовом товариществе «Пралеска 2002».
По приезду нас встретил сам хозяин, его супруга Светлана и сын Андрей. Осматриваемся вокруг и сразу подмечаем, что здесь то место, где хотелось бы задержаться надолго.
Впечатляет атмосфера уюта, которую создал у себя на участке Анатолий. Он сам построил добротный красивый дом из бруса, обустроил зону отдыха с очагом для костра. Уличный камин, кстати, хозяин тоже сделал сам. Он профессионально занимается ремесленничеством. Всюду чувствуется и женская рука: участок почти весь утопает в цветах. Видно, что дача здесь — для удовольствия и отдыха.
Но вернемся к цели нашего визита. Выгружаем рассаду и несем ее к теплице, которую Анатолий тоже сделал сам. Строение очень напоминает иглу, а его шарообразная форма поддерживает округлые формы построек и мебели: очага, подвесного кресла и оцилиндрованного бруса.
Теплица сделана из металлического профиля и накрыта поликарбонатом. Изначально строить ее Анатолий не хотел, но Светлана настояла. Тогда он решил, что если уж и делать теплицу, то тогда не такую, как у всех. Анатолий пересмотрел много фото теплиц в интернете, остановился на «иглу», сам ее спроектировал и собрал.
В теплице Светлана обычно выращивает помидоры и перцы, рассада для этого сезона у хозяйки уже готова. Посадку овощей решили начать с наших томатов — в теплице пока ничего не растет. Лишь в нескольких местах красуются кустики маргариток.
— Жалко их вырывать. Семена маргариток ветром, видимо, занесло в теплицу. Пусть растут. Вон еще в теплице пару кустов укропа выросло — мы их не сажали. Наверное, тоже семена с улицы залетели.
Светлана выбирает место для нашей рассады. Низкорослые сорта будут расти у стенки теплицы, высокорослые — ближе к центру, чтобы их можно было подвязать.
Мы привезли 12 горшочков с рассадой, в которых посеяно 4 сорта помидоров. Один из них — «Вежа» — не взошел. Итого к пересадке готовы 9 саженцев сортов «Москвич», «Идиллия» и «Пожар».
Приступаем к работе. Просим, чтобы Светлана объяснила нам, новичкам в огородничестве, как нужно правильно сажать помидоры.
— Перед пересадкой землю рыхлим. Затем — делаем лунки глубиной чуть больше земляного кома. В лунки добавляем золу и органоминеральное удобрение. Все это перемешиваем и поливаем теплой водой. После того как вода впитается, место для высадки будет готово.
Пока мы сажаем томаты, Анатолий рассказывает, что изначально иметь дачу захотел он, жена отнеслась к затее скептически. Но сейчас обоим супругам здесь нравится, и они не жалеют, что несколько лет назад решились обзавестись участком. Сын, правда, стопроцентный горожанин и бывает здесь редко. Но он уже взрослый, поэтому родители могут себе позволить на даче отдыхать одни.
Тем временем рассада уже посажена. Мы вернемся к Анатолию и Светлане летом, когда наши помидоры созреют.
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К кому переехали наши помидоры и как мы их высаживали - читайте в материале.
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