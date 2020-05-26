ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Смотрите, в какой интересный парник переехала рассада помидоров, выращенная в редакции TUT.BY

26.05.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пару недель назад мы объявили поиск дачников, которые согласились бы приютить рассаду томатов, выращенную в редакции. Мы получили около сотни писем с фотографиями теплиц и участков и хотим поблагодарить всех наших читателей за инициативность. К кому переехали наши помидоры и как мы их высаживали — читайте в материале.


Знакомьтесь — Анатолий, читатель, который согласился принять нашу рассаду и ухаживать за ней, а по осени, как обещал в своем письме, угостить томатами. Дача Анатолия находится в Городище в садовом товариществе «Пралеска 2002».


По приезду нас встретил сам хозяин, его супруга Светлана и сын Андрей. Осматриваемся вокруг и сразу подмечаем, что здесь то место, где хотелось бы задержаться надолго.

Впечатляет атмосфера уюта, которую создал у себя на участке Анатолий. Он сам построил добротный красивый дом из бруса, обустроил зону отдыха с очагом для костра. Уличный камин, кстати, хозяин тоже сделал сам. Он профессионально занимается ремесленничеством. Всюду чувствуется и женская рука: участок почти весь утопает в цветах. Видно, что дача здесь — для удовольствия и отдыха.


Но вернемся к цели нашего визита. Выгружаем рассаду и несем ее к теплице, которую Анатолий тоже сделал сам. Строение очень напоминает иглу, а его шарообразная форма поддерживает округлые формы построек и мебели: очага, подвесного кресла и оцилиндрованного бруса.


Теплица сделана из металлического профиля и накрыта поликарбонатом. Изначально строить ее Анатолий не хотел, но Светлана настояла. Тогда он решил, что если уж и делать теплицу, то тогда не такую, как у всех. Анатолий пересмотрел много фото теплиц в интернете, остановился на «иглу», сам ее спроектировал и собрал.

В теплице Светлана обычно выращивает помидоры и перцы, рассада для этого сезона у хозяйки уже готова. Посадку овощей решили начать с наших томатов — в теплице пока ничего не растет. Лишь в нескольких местах красуются кустики маргариток.

— Жалко их вырывать. Семена маргариток ветром, видимо, занесло в теплицу. Пусть растут. Вон еще в теплице пару кустов укропа выросло — мы их не сажали. Наверное, тоже семена с улицы залетели.


Светлана выбирает место для нашей рассады. Низкорослые сорта будут расти у стенки теплицы, высокорослые — ближе к центру, чтобы их можно было подвязать.

Мы привезли 12 горшочков с рассадой, в которых посеяно 4 сорта помидоров. Один из них — «Вежа» — не взошел. Итого к пересадке готовы 9 саженцев сортов «Москвич», «Идиллия» и «Пожар».



Приступаем к работе. Просим, чтобы Светлана объяснила нам, новичкам в огородничестве, как нужно правильно сажать помидоры.

— Перед пересадкой землю рыхлим. Затем — делаем лунки глубиной чуть больше земляного кома. В лунки добавляем золу и органоминеральное удобрение. Все это перемешиваем и поливаем теплой водой. После того как вода впитается, место для высадки будет готово.


Пока мы сажаем томаты, Анатолий рассказывает, что изначально иметь дачу захотел он, жена отнеслась к затее скептически. Но сейчас обоим супругам здесь нравится, и они не жалеют, что несколько лет назад решились обзавестись участком. Сын, правда, стопроцентный горожанин и бывает здесь редко. Но он уже взрослый, поэтому родители могут себе позволить на даче отдыхать одни.



Тем временем рассада уже посажена. Мы вернемся к Анатолию и Светлане летом, когда наши помидоры созреют.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К кому переехали наши помидоры и как мы их высаживали - читайте в материале.
 
Новости дня
Новости разные
 
На перекрёстке Ленина и Гоголя автобус зацепил легковушку. Вот как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика