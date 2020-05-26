ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему скорость домашнего интернета низкая и как это исправить

26.05.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В редакцию 42.TUT.BY нередко приходят сообщения примерно с таким посылом — интернет дома работает медленнее, чем обещал провайдер. Что делать? Да, порой проблемы действительно находятся на стороне провайдера, но нередко они бывают вызваны внешними причинами. Ниже разбираемся, с чем конкретно могут возникнуть затруднения и как от них избавиться.


Фото: Reuters

Как правильно настроить Wi-Fi

Где установить роутер

Чаще всего пользователи пишут, что скорость по Wi-Fi ниже обещанного. Причин может быть несколько — и далеко не все из них связаны исключительно с возможностями сети. На скорость доступна влияет множество факторов, начиная от расстояния от роутера до устройства и заканчивая толщиной стен, количеством комнат и даже наличием работающей поблизости микроволновки.

Главный совет такой: расположите Wi-Fi-роутер так, чтобы его сигнал покрывал как можно большее пространство. Условно, установив роутер в одном углу зала, в противоположенном углу в соседней спальне уровень приема может оказаться ниже — соответственно, и скорость доступа опустится.


Проще говоря: не прячьте маршрутизатор в шкафах или других скрытых местах. На балконе устройство, конечно, не портит вид, но и устойчивый Wi-Fi по всей квартире вы вряд ли получите. Лучше всего устанавливать маршрутизатор ближе к центру дома или квартиры — в этом случае сигнал будет распространяться равномерно.

Это обусловлено характером работы роутера: когда Wi-Fi-сигнал встречает на своем пути препятствие, то его часть преломляется, часть поглощается и только часть проходит насквозь. А вот высота расположения маршрутизатора на основные показатели не влияет — помещать устройство на антресоль необязательно.

Как увеличить радиус приема сигнала

Для улучшения приема сигнала на удалении от роутера можно воспользоваться небольшой хитростью — Wi-Fi-репитерами, которые еще называют усилителями сигнала. Подобные аппараты стоят относительно недорого и действуют как ретрансляторы — принимают Wi-Fi-сигнал от главного роутера и передают его дальше.

В большинстве случаев ничего перенастраивать на смартфоне, планшете, ноутбуке или телевизоре, на которых доступ в Сеть идет через Wi-Fi, не понадобится. Название Wi-Fi-сети и пароль останутся такими же, устройство в автоматическом режиме будет подключаться к той сети, сигнал которой сильнее.

Переключитесь на 5 ГГц

Это еще один способ существенно улучшить качество приема сигнала и, соответственно, увеличить скорость доступа в Сеть до обещанной интернет-провайдером. Wi-Fi-роутеры работают на частоте 2,4 или 5 ГГц, которая в свою очередь подразделяется на каналы (в 2,4 ГГц диапазоне их всего 13). Если у вас и у ваших соседей будут выбраны одинаковые каналы, то возникает интерференция, ухудшающая качество соединения.

Проверить Wi-Fi-окружение помогают специальные программы, существующие как для компьютеров, так и для смартфонов — в том же Play Маркет их довольно много (например, автор материала использовал программы WiFi Monitor и WiFi Analyzer). Последовательность действия такая: смотрите используемые рядом частоты вместе с каналами, выбираете самые ненагруженные, а затем перенастраиваете роутер.



Выше — список Wi-Fi точек на частоте в 2,4 ГГц и 5 ГГц дома у автора материала

Почти наверняка в диапазоне 2,4 ГГц все каналы окажутся забитыми под завязку, с диапазоном в 5 ГГц такая вероятность ниже. К тому же самих каналов в этом диапазоне больше — есть где развернуться. Скептики несколько лет назад наверняка бы заявили, что смартфонов, ноутбуков и другой техники с поддержкой приема 5 ГГц не так уж и много. Но сейчас об этом говорить не приходится. Даже самый доступный по цене смартфон за условные 150 долларов способен работать в таком частотном диапазоне.

Единственный недостаток 5 ГГц — распространение на меньшее расстояние, чем 2,4 ГГц при одинаковой мощности основного маршрутизатора. Но опять же: с этим способны помочь Wi-Fi-репитеры (большинство моделей способны транслировать сигнал 5 ГГц).

В моем случае и этого не понадобилось. В максимально удаленной от маршрутизатора комнате скорость интернета на 5 ГГц даже с учетом более слабого сигнала оказалась выше, чем при настроенном на минимально загруженный канал при 2,4 ГГц.

Чем больше антенн — тем лучше

Более кардинальная мера, которая хорошо сработает одновременно с названными выше способами, — это покупка нового роутера. Зачастую выдаваемые провайдерами бесплатно модели прилично показывают себя только при проводном соединении, но не по Wi-Fi.


Это можно назвать небольшой уловкой провайдеров: если вызвать мастера, то замерять скорость он будет почти наверняка при проводном соединении, а не через Wi-Fi. В таком случае проблем, как правило, меньше.

Пример: мой друг пользуется фиксированным интернетом с обещанной максимальной скоростью в 100 Мбит/с, но добиться уровня выше 35−50 Мбит/с на операторском маршрутизаторе у него не удавалось. Покупка нового, более технически совершенного роутера с несколькими антеннами решила проблему. Теперь при 5 ГГц скорость доступа по «беспроводу» постоянно колеблется около максимальной отметки в 100 Мбит/с, хотя сам роутер способен на большее — но тут поможет только переход на другой тарифный план.

Еще несколько лет назад специалист «Атлант Телеком» (нынешний А1) объяснял 42.TUT.BY, что роутеры с двумя внешними антеннами гораздо лучше, чем с одной (тогда устройству приходится поочередно выступать приемником и передатчиком, снижая скорость в два раза) и тем более — встроенного в корпус варианта. А сейчас можно найти модели маршрутизаторов и с четырьмя антеннами — причем стоят такие относительно недорого:

Как вычислить нечестного соседа

Следующий по популярности вопрос — как проверить, не подключаются ли соседи к моему Wi-Fi? Есть несколько способов. Первый и одновременно самый простой — установить на смартфон специальное приложение, которое просканирует Сеть и выведет список подключенных устройств (например, тот же WIFI Monitor или «Кто на моем Wi-Fi»). Такая функция есть и в консоли управления некоторых роутеров. Так или иначе «несанкционированного» соседа получится быстро вычислить.


Интерфейс одной из таких программ

Самый простой способ отключить его от Wi-Fi — это смена пароля. Конечно, тогда и на ваших аппаратах его придется вводить заново, но много времени это вряд ли займет. Напоминать о важности сложного пароля не будем и лишь еще раз попросим не использовать «классические» qwerty и 12345678.

Правда, тут нужно не перепутать «несанкционированного» пользователя с вашими устройствами, о которых вы могли случайно забыть. Беспроводные розетки, лампы, очистители воздуха и другие гаджеты, подключающиеся по Wi-Fi, тоже отобразятся в списке.

Что делать, если скорость доступа все еще далека от идеальной

Если названные выше способы все-таки не увеличили скорость доступа в интернет, проблема действительно может быть на стороне провайдера. Остается лишь обратиться в техническую поддержку. Но перед этим советуем проверить, действительно ли вы в данный момент не пользуетесь интернетом — в теории, вы можете даже об этом не знать.

Смартфоны, планшеты и другая «умная» техника зачастую обновляют прошивку автоматически и только по Wi-Fi. Это же относится и к смарт-телевизорам вместе с игровыми приставками — та же PlayStation 4 в режиме покоя может скачивать обновления для игр объемом в десятки ГБ. А еще проверьте, не скачивается ли что-то через компьютер — вдруг в фоне работает торрент-клиент?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разбираемся, как правильно настроить Wi-Fi и всегда ли в недостатке скорости виноват интернет-провайдер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотрите, в какой интересный парник переехала рассада помидоров, выращенная в редакции TUT.BY
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика