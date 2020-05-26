Почему скорость домашнего интернета низкая и как это исправить

Источник материала: Tut.by

В редакцию 42.TUT.BY нередко приходят сообщения примерно с таким посылом — интернет дома работает медленнее, чем обещал провайдер. Что делать? Да, порой проблемы действительно находятся на стороне провайдера, но нередко они бывают вызваны внешними причинами. Ниже разбираемся, с чем конкретно могут возникнуть затруднения и как от них избавиться.



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Как правильно настроить Wi-Fi

Где установить роутер

Чаще всего пользователи пишут, что скорость по Wi-Fi ниже обещанного. Причин может быть несколько — и далеко не все из них связаны исключительно с возможностями сети. На скорость доступна влияет множество факторов, начиная от расстояния от роутера до устройства и заканчивая толщиной стен, количеством комнат и даже наличием работающей поблизости микроволновки.

Главный совет такой: расположите Wi-Fi-роутер так, чтобы его сигнал покрывал как можно большее пространство. Условно, установив роутер в одном углу зала, в противоположенном углу в соседней спальне уровень приема может оказаться ниже — соответственно, и скорость доступа опустится.





Проще говоря: не прячьте маршрутизатор в шкафах или других скрытых местах. На балконе устройство, конечно, не портит вид, но и устойчивый Wi-Fi по всей квартире вы вряд ли получите. Лучше всего устанавливать маршрутизатор ближе к центру дома или квартиры — в этом случае сигнал будет распространяться равномерно.

Это обусловлено характером работы роутера: когда Wi-Fi-сигнал встречает на своем пути препятствие, то его часть преломляется, часть поглощается и только часть проходит насквозь. А вот высота расположения маршрутизатора на основные показатели не влияет — помещать устройство на антресоль необязательно.

Как увеличить радиус приема сигнала

Для улучшения приема сигнала на удалении от роутера можно воспользоваться небольшой хитростью — Wi-Fi-репитерами, которые еще называют усилителями сигнала. Подобные аппараты стоят относительно недорого и действуют как ретрансляторы — принимают Wi-Fi-сигнал от главного роутера и передают его дальше.

В большинстве случаев ничего перенастраивать на смартфоне, планшете, ноутбуке или телевизоре, на которых доступ в Сеть идет через Wi-Fi, не понадобится. Название Wi-Fi-сети и пароль останутся такими же, устройство в автоматическом режиме будет подключаться к той сети, сигнал которой сильнее.

Переключитесь на 5 ГГц

Это еще один способ существенно улучшить качество приема сигнала и, соответственно, увеличить скорость доступа в Сеть до обещанной интернет-провайдером. Wi-Fi-роутеры работают на частоте 2,4 или 5 ГГц, которая в свою очередь подразделяется на каналы (в 2,4 ГГц диапазоне их всего 13). Если у вас и у ваших соседей будут выбраны одинаковые каналы, то возникает интерференция, ухудшающая качество соединения.

Проверить Wi-Fi-окружение помогают специальные программы, существующие как для компьютеров, так и для смартфонов — в том же Play Маркет их довольно много (например, автор материала использовал программы WiFi Monitor и WiFi Analyzer). Последовательность действия такая: смотрите используемые рядом частоты вместе с каналами, выбираете самые ненагруженные, а затем перенастраиваете роутер.







Выше — список Wi-Fi точек на частоте в 2,4 ГГц и 5 ГГц дома у автора материала

Почти наверняка в диапазоне 2,4 ГГц все каналы окажутся забитыми под завязку, с диапазоном в 5 ГГц такая вероятность ниже. К тому же самих каналов в этом диапазоне больше — есть где развернуться. Скептики несколько лет назад наверняка бы заявили, что смартфонов, ноутбуков и другой техники с поддержкой приема 5 ГГц не так уж и много. Но сейчас об этом говорить не приходится. Даже самый доступный по цене смартфон за условные 150 долларов способен работать в таком частотном диапазоне.

Единственный недостаток 5 ГГц — распространение на меньшее расстояние, чем 2,4 ГГц при одинаковой мощности основного маршрутизатора. Но опять же: с этим способны помочь Wi-Fi-репитеры (большинство моделей способны транслировать сигнал 5 ГГц).

В моем случае и этого не понадобилось. В максимально удаленной от маршрутизатора комнате скорость интернета на 5 ГГц даже с учетом более слабого сигнала оказалась выше, чем при настроенном на минимально загруженный канал при 2,4 ГГц.

Чем больше антенн — тем лучше

Более кардинальная мера, которая хорошо сработает одновременно с названными выше способами, — это покупка нового роутера. Зачастую выдаваемые провайдерами бесплатно модели прилично показывают себя только при проводном соединении, но не по Wi-Fi.





Это можно назвать небольшой уловкой провайдеров: если вызвать мастера, то замерять скорость он будет почти наверняка при проводном соединении, а не через Wi-Fi. В таком случае проблем, как правило, меньше.

Пример: мой друг пользуется фиксированным интернетом с обещанной максимальной скоростью в 100 Мбит/с, но добиться уровня выше 35−50 Мбит/с на операторском маршрутизаторе у него не удавалось. Покупка нового, более технически совершенного роутера с несколькими антеннами решила проблему. Теперь при 5 ГГц скорость доступа по «беспроводу» постоянно колеблется около максимальной отметки в 100 Мбит/с, хотя сам роутер способен на большее — но тут поможет только переход на другой тарифный план.

Еще несколько лет назад специалист «Атлант Телеком» (нынешний А1) объяснял 42.TUT.BY, что роутеры с двумя внешними антеннами гораздо лучше, чем с одной (тогда устройству приходится поочередно выступать приемником и передатчиком, снижая скорость в два раза) и тем более — встроенного в корпус варианта. А сейчас можно найти модели маршрутизаторов и с четырьмя антеннами — причем стоят такие относительно недорого:

Как вычислить нечестного соседа

Следующий по популярности вопрос — как проверить, не подключаются ли соседи к моему Wi-Fi? Есть несколько способов. Первый и одновременно самый простой — установить на смартфон специальное приложение, которое просканирует Сеть и выведет список подключенных устройств (например, тот же WIFI Monitor или «Кто на моем Wi-Fi»). Такая функция есть и в консоли управления некоторых роутеров. Так или иначе «несанкционированного» соседа получится быстро вычислить.



Интерфейс одной из таких программ

Самый простой способ отключить его от Wi-Fi — это смена пароля. Конечно, тогда и на ваших аппаратах его придется вводить заново, но много времени это вряд ли займет. Напоминать о важности сложного пароля не будем и лишь еще раз попросим не использовать «классические» qwerty и 12345678.

Правда, тут нужно не перепутать «несанкционированного» пользователя с вашими устройствами, о которых вы могли случайно забыть. Беспроводные розетки, лампы, очистители воздуха и другие гаджеты, подключающиеся по Wi-Fi, тоже отобразятся в списке.

Что делать, если скорость доступа все еще далека от идеальной

Если названные выше способы все-таки не увеличили скорость доступа в интернет, проблема действительно может быть на стороне провайдера. Остается лишь обратиться в техническую поддержку. Но перед этим советуем проверить, действительно ли вы в данный момент не пользуетесь интернетом — в теории, вы можете даже об этом не знать.

Смартфоны, планшеты и другая «умная» техника зачастую обновляют прошивку автоматически и только по Wi-Fi. Это же относится и к смарт-телевизорам вместе с игровыми приставками — та же PlayStation 4 в режиме покоя может скачивать обновления для игр объемом в десятки ГБ. А еще проверьте, не скачивается ли что-то через компьютер — вдруг в фоне работает торрент-клиент?