Какая премия полагается за работу с пациентами с COVID-19 и как её получить? Профсоюзы ответят на вопросы медиков

Источник материала: ОНТ

Какая премия полагается за работу с пациентами с COVID-19 и как её получить? Ответить на вопросы медработников сегодня готовы представители профсоюзов.

Горячая линия для сотрудников здравоохранения начнёт работу после обеда. Дежурные специалисты разъяснят, отчего зависит размер надбавок и помогут отстоять права на дополнительные выплаты. Обратиться за помощью можно и в администрацию своего учреждения, в управление здравоохранения области, или, напрямую, в Минздрав. Напомним, премии предусмотрены Указом Президента «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

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