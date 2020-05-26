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Какая премия полагается за работу с пациентами с COVID-19 и как её получить? Профсоюзы ответят на вопросы медиков

26.05.2020 08:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какая премия полагается за работу с пациентами с COVID-19 и как её получить? Профсоюзы ответят на вопросы медиков

Какая премия полагается за работу с пациентами с COVID-19 и как её получить? Ответить на вопросы медработников сегодня готовы представители профсоюзов.

Горячая линия для сотрудников здравоохранения начнёт работу после обеда. Дежурные специалисты разъяснят, отчего зависит размер надбавок и помогут отстоять права на дополнительные выплаты. Обратиться за помощью можно и в администрацию своего учреждения, в управление здравоохранения области, или, напрямую, в Минздрав. Напомним, премии предусмотрены Указом Президента «О материальном стимулировании работников здравоохранения».

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Какая премия полагается за работу с пациентами с COVID-19 и как её получить? Ответить на вопросы медработников сегодня готовы представители профсоюзов. Горячая линия...
 
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