«Пытаются убедить, что убийство не нанесет ребенку травму». Минлесхоз хочет разрешить подросткам охотиться

Источник материала: Tut.by

В апреле Министерство лесного хозяйства вынесло на общественное обсуждение проект указа по внесению изменений и дополнений в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Документ вызвал общественный резонанс: согласно ему, белорусам могут разрешить охотиться с 16 лет (по существующим правилам с 18 лет. — Прим. LADY), а наблюдать за этим действом — и вовсе с 14.

О том, почему такие нормы показались активистам неприемлемыми и что на этот счет думают психологи — в нашем материале.



Фото: Reuters

«Подобная инициатива противоречит законодательству»

Среди тех, кто не поддержал новый проект указа — активистка и автор LADY.TUT.BY Дарья Трайден. Девушка направила в Минлесхоз письмо, о чем сообщила на своей странице в Facebook.

— В своем обращении я просила пояснить, какими компетенциями, позволяющими определять вред или пользу чего-либо для психики подростков, обладает Минлесхоз, — написала Дарья. — Также я указывала, что подобная инициатива противоречит действующему законодательству Республики Беларусь, согласно которому подросткам до 18 лет не следует видеть контент, который формирует мысль о допустимости мучения животных. Кроме того, я указывала, что старшие родственники могут начать принуждать подростков участвовать в охоте, чтобы привить свои ценности и представления о мужественности.

Вскоре министерство прислало Дарье официальный ответ, в котором сказано, что «охота остается одним из связующих звеньев человека и дикой природы». Также, по мнению ведомства, «такое общение (имеется в виду совместное занятие охотой. — Прим. LADY) будет способствовать и укреплению семейных отношений между подростками и родителями».

А еще в письме Минлесхоза сказано: прямых доказательств того, что занятие охотой негативно сказывается на психике подростков, нет.



Фото: Reuters

«Наоборот, в некоторых странах Западной Европы, где человек уже на несколько поколений отделен от дикой природы, практикуют специальные занятия для детей, где рассказывают об использовании животных, в том числе с демонстрацией такого использования», — аргументирует свои доводы ведомство.

Дарья (как, судя по комментариям, и многие другие неравнодушные к этому вопросу пользователи) ответом Министерства осталась недовольна.

— По тону и содержанию ответа нам, неохотникам, легко заметить, что Минлесхоз заинтересован слушать только одну группу людей. И почему-то именно ту, чьи притязания должен как раз контролировать и ограничивать, — заявила она в соцсетях.

«Наблюдение за агрессивными моделями поведения влияет на уровень агрессии детей»

С тем, что новый проект указа не имеет ничего общего с бережным отношением к природе, согласны не только зоозащитники и активисты, но и психологи. Так, арт-терапевт Виталина Мазурук считает, что для тесной связи детей с природой нужно за животными ухаживать, а не убивать их.

Виталина МазурукПсихолог, арт-терапевт

— Кормить их, наблюдать за повадками, заниматься фотографией, но никак не умерщвлять, — комментирует специалист. — На мой взгляд, если есть желание дать подросткам экологическое воспитание, стоит открыть школы или клубы при лесничествах, восстановить организацию юннатов, популяризировать движение бердвотчеров. И с природой близко, и загонять никого не нужно.

Не поддерживает доводы Министерства и доктор психологических наук, профессор, специалист по вопросам агрессии и психологического насилия Игорь Фурманов.



Игорь ФурмановДоктор психологических наук, специалист по вопросам агрессии и психологического насилия

— У меня есть большие сомнения, что убийство животных, пусть и диких, будет формировать «бережное и рациональное отношение подростков к природе», а совместное убийство с родителями — способствовать «укреплению семейных отношений подростков и родителей», — делится своим мнением Игорь Александрович. — По аналогии можно было бы сослаться на опыт привлечения к боевым действиям подростков в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока. Вот они могут использовать указанные аргументы Минлесхоза для оправдания своих действий.

По словам специалиста, с отсутствием доказательств о негативном влиянии охоты на психику подростков можно поспорить.

— Существуют исследования, доказывающие прямое влияние охоты на агрессивность охотников, — рассказывает профессор. — Кроме того, подростковый возраст, о котором идет речь в указе, безапелляционно признается и педагогами, и психологами, и родителями «трудным возрастом». Как показывают многочисленные исследования, пубертатный период развития характеризуется психической неуравновешенностью подростков, повышенной агрессивностью и негативизмом, проблемами психической регуляции поведения, и именно в этот период могут появляться проблемы психиатрического характера.

Игорь Александрович отмечает, что в 14-летнем возрасте наблюдать за охотой и косвенно участвовать в ней опасно для психики. И подтверждает свое мнение экспериментальными данными.



Фото: Reuters

— К примеру, исследование Алексея Бандуры «Кукла Бобо» (в ходе него детям транслировали видео с агрессией, а потом наблюдали за их поведением в аналогичных ролику условиях. — Прим. LADY) доказало, что наблюдение за агрессивными моделями поведения значительно влияет на уровень агрессии детей, — рассказывает специалист. — Однако Минлесхоз почему-то хочет убедить нас в том, что убийство и свежевание убитого на глазах у подростка животного не может нанести ребенку психическую травму.

Профессор уверен, что проект указа не нуждается в общественном обсуждении: вместо этого его необходимо направить в другие инстанции.

— В том числе — в Министерство образования и Министерство здравоохранения для проведения психологической экспертизы специалистами в области изучения детской и подростковой психологии и человеческой агрессии. Ведь этот документ напрямую касается психического здоровья подростков.

Исходя из информации, представленной на сайте Минлесхоза , на данный момент проект указа «дорабатывается с учетом поступивших предложений». О том, будут ли вводиться нормы, всколыхнувшие общественность, ведомство не сообщает.