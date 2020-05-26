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«30% программистов получают больше директора». Цепкало о налогах, коррупции, армии

26.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-директор ПВТ Валерий Цепкало провёл стрим, во время которого ответил на вопросы избирателей.

«30% программистов получают больше директора». Цепкало о налогах, коррупции, армии

О службе в армии


Программист, который может дистанционно управлять дроном, способен сделать гораздо больше, чем армия бойцов, которая может ломать кирпичи. Сегодня изменились и стратегия, и тактика ведения боя. Сегодня важнее иметь квалифицированных специалистов в Вооружённых силах, чем просто массово призывать. Люди должны хотеть идти в армию, потому что они там чем-то научатся. Они будут знать, что выйдут после службы с новыми знаниями. Если они становятся специалистами в области информационной безопасности, специалистами в области программирования, то коммерческие компании станут в очередь, чтобы забрать к себе. И таким специалистам не надо даже оканчивать университет.

Я за профессиональную армию, чтобы был конкурс, как в США. Что касается общевойсковой подготовки, то, мне кажется, чтобы почувствовать себя мужчиной, достаточно проходить сборы, научиться стрелять из автомата, может быть, из табельного оружия.

О налоговой реформе


Снизив налоги на ИТ-сектор, мы увеличили налогооблагаемую базу, увеличили поступления в бюджет, создали условия, когда косвенные налоги стали колоссальными. Если компания где-то недоплатила корпоративный налог, но я получил большую зарплату 2 тысячи долларов, пошёл в магазин, потратил, то налогов государство получит гораздо больше.

Налоговая система —  один из предметов моего интереса. Я внимательно наблюдаю, как это происходит в мире. Трамп в США придумал новацию в отношении налога на прибыль. Если компания экспортирует продукцию за рубеж, то на эту сумму уменьшается налогооблагаемая база. Например, моя выручка составила 1 миллион долларов, из них продукции на 0,5 миллиона долларов я поставил на экспорт, на 0,5 миллиона — на внутренний рынок. И налог на прибыль берётся только с той части, которая пошла на внутренний рынок. Блестящая новация, которая позволила вернуть Oracle, Apple, Ford по 10-20 тысяч специалистов из Европы в США. Это было гениально. В Беларуси налоговую систему надо полностью менять, модернизировать, делать понятной для каждого иностранного инвестора и гражданина Беларуси.  

О борьбе с коррупцией и раздаче земли под строительство индивидуальных домов


Как бороться с коррупцией? Только через транспарентность и открытость принятия решений, через создание электронного правительства, когда невозможно будет создать коррупционную схему. Прекрасный пример — Сингапур. Там вообще нет коррупции. Даже если школа или колледж хочет нанять профессора, чтобы он рассказал про историю рок-н-ролла, и то этот профессор на конкурсной основе должен получить такое право. Выделение земли, г можно разместить ресторан, или любая другая процедура полностью прозрачны. Это все фиксируется, запоминается, и потом можно посмотреть, как принималось решение.

Стримить надо полностью. Когда в Беларуси будут выделяться участки земли под индивидуальное строительство каждому желающему и приниматься решения, всё должно быть в интернете вместе с позицией всех участников, всеми аргументами «за» и «против». Понятно, что кто-то захочет получить участок поближе к городу, кто-то в 2—3 гектара подальше от города, а в городе иметь квартиру. Мы сделаем полностью транспарентную систему. Открытость и полная прозрачность государства  — главный инструмент для борьбы с коррупцией. А запугиваниями ничего не изменишь. Это тупиковый путь.

Одно из предложений Валерия Цепкало — раздать под строительство индивидуальных жилых домов всем желающим белорусам (семьям) от 20 соток до 3 га земли (в зависимости от близости к городам) без уплаты государству кадастровой стоимости земли.

О реформах в медицине


Реформы в медицине нужны. Врачи должны стать как программисты — свободными агентами, когда поликлиники, медцентры конкурируют за каждого из них. В ИТ на самом деле не директор ИТ-компании является главным. Во многих ИТ-компаниях 30% программистов получают больше директора. И это нормально, так как они являются специалистами. Врачи тоже являются специалистами. Врач должен хорошо зарабатывать. У врача ответственность выше, чем у инженера-айтишника, который при этом получает много. А врач спасает жизни, борется за каждого из нас. И это должна быть не только благородная, но и высокооплачиваемая задача.
 
 
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Экс-директор ПВТ Валерий Цепкало провёл стрим, во время которого ответил на вопросы избирателей.
 
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